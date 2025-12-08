貝森特承認曾經營大豆農場　上周出售股權

美國財長貝森特(Scott Bessent)承認他曾經營大豆農場，到近日才退出有關業務。《紐約時報》之前曾報道，貝森特在北達科他州擁有大豆及粟米農場。中國與美國早前簽署貿易協定，中方承諾會向美國採購1,200萬噸大豆，貝森特的農場業務或構成利益衝突。

貝森特是執行總統特朗普經濟政策的關鍵人物，有份協助促成美中貿易協議中國會採購美國大豆，貝森特周日(7日)接受美國哥倫比亞廣播公司訪問時表示，中國不會加快購買大豆，但預計本季度仍將進行採購，而美中達成貿易協議以來，大豆價格已上漲12%至15%。他又承認，曾經經營大豆農場，家人亦在農場工作，他在剛過去的星期根據操守協議退出有關業務，現時已不再參與。根據《紐約時報》報道，貝森特在北達科他州經營的大豆和粟米農場價值2,500萬美元，每年租金收入高達100萬美元。