負鼠誤闖猩猩地盤　被當鉛球扔走 (有片)

澳洲一間動物園日前發生一段小插曲，幾名遊客在紅毛猩猩園區遊覽時，意外目睹一隻誤闖猩猩區的負鼠，竟然被紅毛猩猩當作鉛球，強力扔出小木屋，在半空旋轉飛翔「瞬間轉移」到隔籬園區，令眾多遊客驚訝呼叫。

綜合報道，位於澳洲西部的珀斯動物園(Perth Zoo)的紅毛猩猩園區，有一座為猩猩架設約10米高的小木屋，就在遊客以鏡頭對準小木屋期間，意外拍到一隻負鼠遭一隻猩猩扔到半空中，這隻可憐的負鼠就在遊客的驚叫聲中，一路旋轉降落到隔籬園區，小木屋內的猩猩也隨即爬出來張望，似乎是在尋找負鼠落地的位置。