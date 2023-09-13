負鼠誤闖猩猩地盤　被當鉛球扔走 (有片)

澳洲一間動物園日前發生一段小插曲，幾名遊客在紅毛猩猩園區遊覽時，意外目睹一隻誤闖猩猩區的負鼠，竟然被紅毛猩猩當作鉛球，強力扔出小木屋，在半空旋轉飛翔「瞬間轉移」到隔籬園區，令眾多遊客驚訝呼叫。
綜合報道，位於澳洲西部的珀斯動物園(Perth Zoo)的紅毛猩猩園區，有一座為猩猩架設約10米高的小木屋，就在遊客以鏡頭對準小木屋期間，意外拍到一隻負鼠遭一隻猩猩扔到半空中，這隻可憐的負鼠就在遊客的驚叫聲中，一路旋轉降落到隔籬園區，小木屋內的猩猩也隨即爬出來張望，似乎是在尋找負鼠落地的位置。
動物園：負鼠數量過 大多動物會自行驅逐外來者
雖然影片沒有拍到負鼠是生是死，但有部分聲稱在現場的民眾表示，負鼠掉到隔籬園區後沒有大礙，似乎只是受到驚嚇。拍片的遊客也補充指，雖然負鼠算是有安全落地，但其實隔籬園區還有另外兩隻紅毛猩猩，似乎也非好事。對此動物園工作人員說明表示，由於當地負鼠數量過多防不勝防，確實常有動物園「領土被侵犯」的情況發生，大多動物也會自己驅逐外來者。
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