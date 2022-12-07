財務專家：像《艾蜜莉在巴黎》那般生活 每月欠債6000美元

幻想美麗，現實殘酷。美劇《艾蜜莉在巴黎》(Emily in Paris)播到第三季，粉絲都希望像主角艾蜜莉般穿靚衫和享受生活。有財務專家計算，以其月薪那樣生活，保守估計每月要欠債6,085美元(約4.8萬港元)。除非在美國是百萬富翁，否則幾難負擔艾蜜莉身上件件名牌、去高級餐廳的奢華生活。

艾蜜莉在巴黎｜一件外套42萬 專家計算艾蜜莉每月的使費，嚴重入不敷支，指她住在巴黎租金不平的地段，一年房租33,127美元(約25.8萬港元)，還有一年水電煤費用2,372美元(約1.85萬港元)，最大開支持是行街購物，一年達76,795美元(約59.9萬港元)；她身上穿的不是Prada，就是華倫天奴(Valentino)、Christian Louboutin和Balmain，最貴一件是第二季所穿的Vassilis Zoulias黃色外套，售價53,987美元(約42.1萬港元)。