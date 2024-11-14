貨櫃壓扁私家車 21歲華裔女死前致電「媽咪，我很痛」慘成遺言(有片、更新)

17:30更新︰詳細內容、死者母親悲憶女兒來電

馬來西亞一名21歲華裔女子飛來橫禍，在駕車上班途中，對面行車線的一輛貨櫃車在彎位失控翻側，貨櫃倒下時不偏不倚的壓向她座駕的司機位，活生生將她壓斃。死者母親憶述，女兒出事後曾致電給她，說「媽咪，很痛……」之後就再不作聲。她大吃一驚，最初還不知女兒遭遇奪命劫難，而這句話慘成了女兒的最後遺言，亦無時無刻在她腦海中響起。

慘劇發生在檳城哥本西烈路，一輛貨櫃車於周三早上約9時30分駛至一處三岔路口時，突然失平衡，車上的貨櫃向右側滾下，壓向對面線正在等候開車的兩輛私家車。女死者李紫柔的座駕是較後一輛，但司機位被貨櫃壓過正著，其座駕並被推行一段距離才停下。

貨櫃壓死人｜母親飛奔去現場 僅8分鐘已天人永隔

42歲母親林曉玲表示，平日紫柔只會在有急事時才打電話給她，因此她一看到來電，已心感不安，沒料一聽是女兒的痛苦聲音，說「媽咪，我很痛……」她急問「你在哪裡？」，但女兒再無聲響。她立即回撥女兒手機，最終有一名馬拉人接聽，說紫柔遭遇車禍，「你女兒被貨櫃壓著」。林曉玲說罷大哭。

貨櫃壓死人｜無時無刻都聽到「媽咪，我很痛」痛苦不已

她大驚下急忙駕車去現場，因中途塞車，立即停車飛奔過去，但也來不及見到紫柔最後一面，「我看到她在車裡面……我一直救人家救她出來，可能他們沒法扛得動」，「因為太重了……救不到她，我當時差不多要窒息了」。她表示，「現在每時每刻都聽到她那句『媽咪，我很痛……』，我過不去(受不了)」。據報紫柔於早上9時24分打給媽媽，媽媽於8分鐘後到達現場，但已跟女兒陰陽相隔。

車禍發生經過及現場情況︰