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國際
2024-12-17 16:00:00

貨車卡平交道驚見火車逼近　司機果斷跳車避過一劫(有片)

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貨車卡平交道驚見火車逼近，司機果斷跳車避過一劫。(X)

貨車卡平交道驚見火車逼近，司機果斷跳車避過一劫。(X)

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德國中部薩克森-安哈特(Saxony-Anhalt)州發生一宗驚悚意外，一輛滿載建築碎石的貨車被卡在平交道上，千鈞一髮之際，司機果斷跳車逃生，隨後貨車便被貨運列車高速撞上並拖行，現場碎石四濺，場面相當駭人。

綜合報道，事發於薩克森-安哈特州貝爾德地區的A2公路交叉口處，網上影片顯示，載有多輛全新奧迪汽車的貨運列車，以高速直撞貨車，現場揚起大量煙塵。被撞毀的貨車碎片四散，殘骸被拖行至100多米，直到列車停下。一名到場的救護員透露：「事故是因技術故障引起，貨車司機逃生前剛好來得及撥打緊急電話。」

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載有多輛全新奧迪汽車的貨運列車，以高速直撞貨車。(X) 現場揚起大量煙塵。(X) 被撞毀的貨車碎片四散，殘骸被拖行至100多米，直到列車停下。(X)

列車司機僅受輕傷

報道指，列車司機在撞擊中只受輕傷，但貨車和火車頭都完全摧毀。據悉，由於當局正在調查並清理現場，這個鐵路平交道至少要關閉至周三(18)，主要的火車路線將受到嚴重影響。

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