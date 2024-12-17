貨車卡平交道驚見火車逼近　司機果斷跳車避過一劫(有片)

德國中部薩克森-安哈特(Saxony-Anhalt)州發生一宗驚悚意外，一輛滿載建築碎石的貨車被卡在平交道上，千鈞一髮之際，司機果斷跳車逃生，隨後貨車便被貨運列車高速撞上並拖行，現場碎石四濺，場面相當駭人。

綜合報道，事發於薩克森-安哈特州貝爾德地區的A2公路交叉口處，網上影片顯示，載有多輛全新奧迪汽車的貨運列車，以高速直撞貨車，現場揚起大量煙塵。被撞毀的貨車碎片四散，殘骸被拖行至100多米，直到列車停下。一名到場的救護員透露：「事故是因技術故障引起，貨車司機逃生前剛好來得及撥打緊急電話。」