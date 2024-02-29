貪圖鄰居金飾誘殺獨居老婦 肢解砍成人彘棄屍垃圾桶

印度發生恐怖分屍案！一名70歲老婦慘遭殺害，屍體被大卸五塊後扔在垃圾桶。警方循線逮捕一名涉有重嫌的鄰居男子，坦承因為覬覦她的金飾而痛下殺手。

居民在垃圾桶發現屍體

據當地媒體綜合報導，印度當地時間2月25日下午，第三大城邦加羅爾的KR Puram地區，有居民在廢棄房屋空地上的垃圾桶聞到惡臭，打開發現屍體，嚇得報警求救。

警方到場確認，死者身分是70歲的蘇希拉馬（Susheelamma），身體被大卸五塊裝袋塞進垃圾桶，至於手腳不見蹤影，而棄屍地點距離蘇希拉馬住家僅200公尺。

據悉，蘇希拉馬獨自居住，女兒與孫女則住在同1棟大廈另1單位，而由於蘇希拉馬經常在沒通知家人情況下「離家出走」一段時間再返回，也因此她24日失蹤時，家人以為只是「離家出走」。

據《印度快報》（Indian express）報導，警方26日逮捕一名40歲鄰居男子迪內森（Deenesh），已坦承犯行。他供稱是因覬覦蘇希拉馬的黃金首飾，憤而痛下殺手。