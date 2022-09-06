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國際
2022-09-06 12:48:49

貪靚女紋眉失敗慘變4條眉毛 1年不敢出街見人 仗義紋身師幾招幫到佢

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Nipapron紋眉失敗，現4道眉毛怪相。(互聯網)

Nipapron紋眉失敗，現4道眉毛怪相。(互聯網)

不少愛美女士會紋眉，讓眉毛看來濃密一些，整個人看來精神飽滿，但如果美容師手勢不好，就可能弄巧反拙。泰國一名女子想在旅行前紋眉，朋友介紹她到一間美容院，不料麻醉過後醒來，卻驚見面上有4道眉毛，害她整整1年不敢出門見人。

英國《鏡報》報道，泰國32歲女子Nipapron Meeking1年前計劃與朋友外遊，想讓自己看起來煥然一新，於是花了1,500泰銖(322港元)，到泰國東部羅勇省一間小型美容院做紋眉手術。

但她醒來後照鏡，即嚇了一跳，只見紋上的眉毛位置竟在她原本眉毛的正上方，就像有4道眉毛那樣怪相。她當場暴怒，即與美容師對質，對方起初保證會免費幫她復原，卻在翌日「玩失蹤」。Nipapron無奈找其他紋眉師幫手「善後」，詎料愈弄愈糟，搞到她整整1年不敢出門見人。

紋身師幫Nipapron修復眉毛。(互聯網)

紋身師幫Nipapron修復眉毛。(互聯網)

義氣紋身師幫人 不收分文

幸好，紋身師Pattawee Phumkasem得知她的窘境，自動請櫻幫她解決，還不收分文。他說，「看到Nipapron的情況後，我知道必須要幫助她，通常這收費15,000泰銖(3,226港元)，但我願意免費幫忙」。

過程中，Pattawee需先將紋眉的墨水去除、等待褪色，之後再勾勒出新的眉毛，前前後後花了3個月時間，於上周三終讓Nipapron「重獲新生」。她感激表示：「有了這位新的紋眉師，我終於可以過正常人生活了。」

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