貪靚女紋眉失敗慘變4條眉毛 1年不敢出街見人 仗義紋身師幾招幫到佢

不少愛美女士會紋眉，讓眉毛看來濃密一些，整個人看來精神飽滿，但如果美容師手勢不好，就可能弄巧反拙。泰國一名女子想在旅行前紋眉，朋友介紹她到一間美容院，不料麻醉過後醒來，卻驚見面上有4道眉毛，害她整整1年不敢出門見人。

英國《鏡報》報道，泰國32歲女子Nipapron Meeking約1年前計劃與朋友外遊，想讓自己看起來煥然一新，於是花了1,500泰銖(約322港元)，到泰國東部羅勇省一間小型美容院做紋眉手術。

但她醒來後照鏡，即嚇了一跳，只見紋上的眉毛位置竟在她原本眉毛的正上方，就像有4道眉毛那樣怪相。她當場暴怒，即與美容師對質，對方起初保證會免費幫她復原，卻在翌日「玩失蹤」。Nipapron無奈找其他紋眉師幫手「善後」，詎料愈弄愈糟，搞到她整整1年不敢出門見人。