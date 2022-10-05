貪靚女隆胸後出現腦霧疲倦抑鬱暴肥症狀 驚覺是鹽水袋惹禍 拆彈後即刻舒服晒

不料5年後，她開始出現各種可怕的症狀，包括疲倦、腦霧、極度焦慮抑鬱、體重增加、傷口較難癒合、皮膚出紅疹、對食物敏感、腸胃不適、肌肉關節疼痛等，甚至體弱無力到不能下床。她多次接受血液檢驗，但診斷結果都一樣，醫生僅告訴她，她患上稱為「橋本氏病」(Hashimoto's disease)的自身免疫失調(autoimmune disorder)。

美國網媒「buzzfeed」報道，梅利莎(Melissa Lima)在TikTok和IG分享自己隆胸後的可怕後遺症，表示她在2002年植入鹽水袋隆胸，05年再動手術換上較小size的。

美國一名女子隆胸後出現腦霧、疲倦、嚴重焦慮抑鬱、體重暴增、皮膚敏感等多種症狀，苦不堪言，醫生對她患上甚麼病毫無頭緒，女子自己上網做功課後，赫然發現原來是植入胸部的鹽水袋「發霉腐爛」所致。

醫生：從沒見過這種情況

梅利莎說，當時沒有醫生告訴她其症狀與隆胸植入物有關，但她開始懷疑可能是隆胸的後遺症，也上網找資料，因身體狀況每況愈下，便在2020年10月決定「拆彈」。

但取出的鹽水袋令她驚訝不已，原來裡面的液體早已「發霉腐爛」，呈現深綠色，還有許多黴菌漂浮物，十分嚇人。

對此，醫生也大吃一驚，表示「從沒見過這種情況」，也不知為何鹽水袋會發霉。但梅利莎表示，自己在手術後幾小時，便覺得身體舒服多了，且在兩年後的今天，身體已恢復了九成，須繼續服食治療橋本氏病的藥物，偶爾有髖骨關節痛，「但我很快樂、很健康，重要的是，非常幸運可以回復正常」。

醫生指，使用乳房植入物的女性，可能出現頭痛、疲倦、脫髮、畏寒、慢性疼痛和睡眠障礙等症狀。根據美國食品及藥物管理局(FDA)，約20%的隆胸女性，每8至10年便會更換植入物，愈長時間才更換，引發疾病的風險會愈高。