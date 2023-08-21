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2023-08-21 13:54:00

貴過層樓｜法拉利如廢鐵竟以1250萬賣出　輝煌背景曝光

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法拉利如廢鐵竟以1250萬賣出，輝煌背景曝光。(RM蘇富比網頁)

法拉利如廢鐵竟以1250萬賣出，輝煌背景曝光。(RM蘇富比網頁)

法拉利(Ferrari)一輛1954年的賽車多年前因事故撞毀兼焚燒至面目全非，車殼已變成一團廢鐵，仍成功在拍賣會上以約190萬美元(折合約1,250萬港元)的價格賣出。這項投資或者令人有點一頭霧水，但原來這輛法拉利賽車背景並不簡單，不但本身是超稀有限量車款，其出賽戰績亦相當輝煌。

綜合報道，這輛1954年特殊車款為Ferrari 500 Mondial Spider Series I賽車，當年由Pinin Farina設計，只產13輛。而照片中被燒毀的賽車就是該系列第2輛出廠的賽車。19544月，在法拉利車手Franco Cortese駕駛之下，1954年在托斯卡納杯比賽，獲得總成績第19名、組別第2名。5月，奪得意大利Mille Miglia賽事獲得組別第4名和總成績第1419557月，在博爾扎諾-門多拉爬山賽上獲得第4名。

賽車本身是超稀有限量車款，其出賽戰績亦相當輝煌。(RM蘇富比網頁) 賽車本身是超稀有限量車款，其出賽戰績亦相當輝煌。(RM蘇富比網頁) 賽車本身是超稀有限量車款，其出賽戰績亦相當輝煌。(RM蘇富比網頁) 法拉利如廢鐵竟以1250萬賣出，輝煌背景曝光。(RM蘇富比網頁)

分析：買家或想修復讓它再次參賽

這輛車在1960年代撞毀起火燃燒，由法拉利收藏家Walter Medlin1978年買下，在倉庫裡存放近50年。儘管整輛車燒到面目全非，但仍在RM蘇富比拍賣會上，以約190萬美元賣出。

有分析師認為，買家可能想要維修這輛車，讓它能夠再次參賽。不過，有專家表示，若是要把這輛車進行全面修復，可能需要額外200萬美元(折合約1,566萬港元)的費用，意味較拍賣價更高。

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