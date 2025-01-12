買佢怕！丹麥及格陵蘭願跟特朗普談判 游說別「強搶」格陵蘭

美國新聞網站阿克西奧斯(Axios)昨報道，丹麥政府已通過私下渠道向美國候任總統特朗普的團隊傳遞信息，表示願討論強化其自治領土格陵蘭(Greenland)的安全，或增加美國在該島軍事規模等問題，但重申拒絕將格陵蘭島出售給美國。格陵蘭總理則稱，已準備好跟特朗普談判。

報道引述匿名消息人士說，丹麥政府希望避免與即將就職的特朗普政府公開衝突，要求特朗普團隊澄清特朗普近日一系列涉及格陵蘭島言論的含義。除「收購」警告外，丹麥政府亦準備好就美國在格陵蘭島的其他一切訴求，與特朗普團隊討論。