買家批踭扭打爭相搶購稀有Pokémon卡　好市多派員看守兼推限購令(有片)

綜合報道，151 Blooming Waters卡組合包，原價為120至150美元，但由於好市多上周開始以不足60美元(約467港元)優惠價上架，瞬即成為炒家的目標。網上流傳加州Atwater Village的好市多賣場，彷彿成為擂台，一群成年人買家為搶購Pokémon卡組合包大打出手，—名身穿綠色外套男子在爭奪組合包時，與另一名拿著兩盒卡牌的年輕男子纏鬥一起，年輕男子猛烈用手踭擊打對方的臉部，現場則傳來一名女性購物者的大聲喝斥。其中一男怒吼說：「滾開，別碰我，老兄！」，現場畫面令人瞠目結舌，兩名男子爭持不下。至於其他買家則拼命將自己搶到的商品帶離現場。報道指，這事件由賣場內部自行處理，未傳出任何嚴重傷害報告。網上亦有其他地區店內的顯示，賣場員工在開店時對激動的買家高聲呼籲，要求他們以步行的方式進入店內。

美國好市多(Costco)近日推出Pokémon「151 Blooming Waters」高級珍藏卡組合包，由於放在拍賣網站上，可賺取至少兩倍以上價差，引發大批會員搶購，更有會員發生衝突，令好市多推出限購令，甚至需派遣員工看守貨架，防止混亂再次發生。

網上轉手價為 90 至 200 美元

為了應對這場混亂，好市多已實施「每人每日限購一組」的新政策。一些好市多分店更將151 Blooming Waters卡組合包放置收銀台後，由員工取出給顧客。

Pokémon 151 Blooming Waters卡組合圍繞最初的151個Pokémon，並有機會抽出一些價值不菲的卡牌。每盒組合包包括12包卡牌增強包，以及4張閃卡，分別是妙蛙花EX(Venusaur ex)、水箭龜EX(Blastoise ex)、妙蛙種子(Bulbasaur)和傑尼龜(Squirtle)。這款組合包在eBay和Facebook Marketplace，售價範圍為90至200美元(約700至1,550港元)。 一個eBay商家甚至以1,564.78美元(約1.2萬港元)的價格出售10盒。