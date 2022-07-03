買9吋pizza被換成兩個5吋 究竟賺咗定蝕咗？

日常生活中有不少情況涉及計數，小到買菜、購物折扣，大到買樓按揭利息等，數學好的人雖則不會一定發達，至少不會吃虧。印度網民Roy Chandan最近以「圓形面積公式」的結論，拒絕一間餐廳以兩個5吋Pizza代替一個9吋Pizza的建議。

「多了1吋就當送給你」

Chandan日前到一餐廳點了一個9吋pizza，但事後侍應以9吋pizza供應不足為由，擅自將他點的pizza換成兩個5吋的給他，並告訴他：「多咗嘅1吋，就當作我哋送俾你！」要Chandan付錢。不過，Chandan卻認為，被換了pizza呎吋實際是「蝕咗」。他要求聯絡餐廳負責人，並他解釋拒絕接受兩個5吋pizza的理由。