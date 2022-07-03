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2022-07-03 18:04:22

買9吋pizza被換成兩個5吋 究竟賺咗定蝕咗？

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買9吋pizza被換成兩個5吋 究竟賺咗定蝕咗？

日常生活中有不少情況涉及計數，小到買菜、購物折扣，大到買樓按揭利息等，數學好的人雖則不會一定發達，至少不會吃虧。印度網民Roy Chandan最近以「圓形面積公式」的結論，拒絕一間餐廳以兩個5吋Pizza代替一個9吋Pizza的建議。

「多了1吋就當送給你」

Chandan日前到一餐廳點了一個9吋pizza，但事後侍應以9吋pizza供應不足為由，擅自將他點的pizza換成兩個5吋的給他，並告訴他：「多咗1吋，就當作我哋送俾你！」要Chandan付錢。不過，Chandan卻認為，被換了pizza呎吋實際是「蝕咗」。他要求聯絡餐廳負責人，並他解釋拒絕接受兩個5吋pizza的理由。

 

Chandan在twitter陳述買pizza的經過。

圓形面積：π r²

Chandan套用「圓形面積公式」(即圓周率乘以半徑的平方)計算給老闆看：以圓周率3.14來計算，一個9吋pizza的面積約為63.6平方吋；而5吋pizza的面積則約是19.6平方吋；就算兩個5吋pizza加起來也只有39.2平方吋，比9吋pizza的面積少了24.4平方吋，即使給他3個5吋pizza，他仍然吃虧！所以侍應說的：「Chandan多賺1吋pizza」的說法並不成立。

聽完Chandan的解釋後，老闆無言以對最後餐廳給Chandan 4個5吋pizza

Chandan這件事的經過po上twitter，並在文末1寫上「Take Maths seriously(認真對待數學)」，貼文瞬間爆紅。

Chandan要大家認真對待數學。

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