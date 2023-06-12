費城有運油車起火　一段高架橋面倒塌(有片)

美國費城一條高速公路有運油車起火，導致公路一段高架橋面倒塌，事件中無人受傷，連接東岸州份的交通往來大受影響。事發於當地周日(11日)早上6時許，一架載有大量汽油的運油車駛經一條連接東岸主要幹道的州際高速公路I-95時突然起火，高溫令公路上方一段北行高架橋路段倒塌，南行段車道結構亦受損，八條行車線需要封閉。
有民眾拍攝到運油車起火後冒出大量黑煙，濃煙升上半空。亦有影片顯示，而大火導致其中一段橋面倒塌，壓落下面的道路，當局要封閉附近公路，令交通受阻。
預計修橋工程要幾個月才能完成
涉事公路是當地主要交通幹道，連接邁阿密、華盛頓、紐約等城市，再到緬因州的加拿大邊境，每日車流量達到16萬架次。當局預計修橋工程可能需時數個月。賓夕法尼亞州州長夏皮羅估計，需要幾個月才能完全修復，將於星期一頒布災難狀態，以便調動資源應對。當局亦在附近的河道採取措施，防止有油污流入影響食水安全。美國國家運輸安全委員會會派出小組調查事故原因。白宮表示，總統拜登已聽取滙報，聯邦政府會向州政府提供支援。
Wow!— FFT™ 👠Stay Feminine (@FemalesForTrump) June 11, 2023
Tanker on Philadelphia I-95 explodes.
This video taken before road was closed … driving on the section that moments later collapses.😳 pic.twitter.com/iBElnCUtZH
I95 overpass collapsed in Philadelphia pic.twitter.com/Kevnlvopjs— Washingtons ghost (@hartgoat) June 11, 2023