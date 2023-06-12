費城有運油車起火　一段高架橋面倒塌(有片)

美國費城一條高速公路有運油車起火，導致公路一段高架橋面倒塌，事件中無人受傷，連接東岸州份的交通往來大受影響。事發於當地周日(11日)早上6時許，一架載有大量汽油的運油車駛經一條連接東岸主要幹道的州際高速公路I-95時突然起火，高溫令公路上方一段北行高架橋路段倒塌，南行段車道結構亦受損，八條行車線需要封閉。

有民眾拍攝到運油車起火後冒出大量黑煙，濃煙升上半空。亦有影片顯示，而大火導致其中一段橋面倒塌，壓落下面的道路，當局要封閉附近公路，令交通受阻。