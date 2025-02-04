費城空難飛機碎片四濺 10歲男童肉身護妹頭重傷險踏入死門關

美國費城上周五(1月31日)發生醫療專機墜落民居的空難，造成機上6人和地面一人死亡。當局周一稱，地面最少24人受傷，4人仍留醫。一名10歲男童差點踏入死門關，飛機撞地一刻碎片四射，他以肉身護著身旁妹妹，一塊飛機金屬飛插入其頭部，導致他重傷。報道指，經搶救後他奇蹟生還並正在康復中。

費城空難｜醒來即問：我救了她嗎？

英勇護妹男童Andre Howard的父親Andre Howard Jr.稱，Andre醒來後第一件事是問妹妹情況，「我救了她嗎？」他周一向美媒稱，當天接3名子女放學後去買冬甩當晚餐前小食，4人坐在車裡分發冬甩時突遇上橫禍，「很大撞擊聲，我們見到火球覆蓋整個天空」。他立即將車子掉頭避免遭碎片擊中，其他汽車受波及著火，以及一名男子遭火燒，也有人拋飛空中。Howard聽到Andre叫4歲妹妹Ayura趴下，並以身軀覆蓋妹妹免她遭碎片所傷。他形容兒子是超級英雄，並聽從他的教導，當父親不在時要保護弟妹。