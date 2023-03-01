貼心機長掉頭繞飛一圈 乘客驚喜觀賞窗外極光

十分貼心的機長……廉航「易捷航空」(EasyJet)一名機長在途中突然駕駛飛機回轉一圈，讓乘客看到窗外驚喜出現的極光。
英國《鏡報》報道，周一晚，易捷航空一班從冰島前往英國曼徹斯特的客機，途中突然在英國東面的北海上空掉頭回轉一圈，才繼續飛往目的地。乘搭該班機的攝影師Adam Groves接受《曼徹斯特晚報》訪問稱，他過去的周末在冰島逗留期間希望看到極光，但可惜當地雲層低且厚，結果沒機會看到，未料搭機時卻有意外驚喜。
Groves說，飛行途中，機長突然關掉機艙裡的燈，極光的美景就在左邊窗出現，但他坐在右邊，兩至三分鐘後，機長突然360度回轉，好讓所有乘客都可看到窗外的極光。他事後在Twitter分享當時在機上拍到的極光照。報道指，有乘客指飛機飛到半途時，有人驚呼看到極光。
英國難得出現極光
一般來說，北極光通常只會在接近北極圈緯度的北歐國家才能看到，但英國氣象廳表示，因強烈太陽活動，周一晚，英國部分地區如蘇格蘭北部有機會看到極光，遠至南部也有可能在接近水平線的地方看到，條件是天空上沒雲層。
結果，不少網民在社交網分享在蘇格蘭多地，包括愛丁堡廣泛地區、Western Isles和Outer Hebrides等拍到的極光照片。報道指，倫敦及布里斯托爾也有民眾看到極光。周二晚，大批民眾聚集在蘇格蘭風景區Loch Lomond等候極光出現，可是，因雲層遮擋，很多人失望而回。