貼心機長掉頭繞飛一圈 乘客驚喜觀賞窗外極光

十分貼心的機長……廉航「易捷航空」(EasyJet)一名機長在途中突然駕駛飛機回轉一圈，讓乘客看到窗外驚喜出現的極光。

英國《鏡報》報道，周一晚，易捷航空一班從冰島前往英國曼徹斯特的客機，途中突然在英國東面的北海上空掉頭回轉一圈，才繼續飛往目的地。乘搭該班機的攝影師Adam Groves接受《曼徹斯特晚報》訪問稱，他過去的周末在冰島逗留期間希望看到極光，但可惜當地雲層低且厚，結果沒機會看到，未料搭機時卻有意外驚喜。

Groves說，飛行途中，機長突然關掉機艙裡的燈，極光的美景就在左邊窗出現，但他坐在右邊，兩至三分鐘後，機長突然360度回轉，好讓所有乘客都可看到窗外的極光。他事後在Twitter分享當時在機上拍到的極光照。報道指，有乘客指飛機飛到半途時，有人驚呼看到極光。