貼近咬耳仔給戀愛貼士 拜登嚇親少女 保守派轟他「令人毛管戙」(有片)

79歲的美國總統拜登常被嘲諷對女性，尤其是年輕女性「太熱情」，他上周五(14日)在加州一場公開活動上又「重施故技」，從後貼近一名少女，對她「咬耳仔」地忠告「30歲前別和男人認真」，女孩被拜登這樣從後「突襲」，一臉尷尬。影片旋即在社交網瘋傳，至今累計逾300萬次點擊，保守派一片罵聲，紛紛炮轟拜登舉止「令人毛管戙(creepy)」。

綜合霍士新聞(Fox News)、《紐約郵報》報道，拜登上周五在加州歐文谷學院(Irvine Valley College)一項活動上致詞後，離開時停下來與一名少女和她的朋友們合照，影片可見，拜登突然從後方抓住少女的肩膀，靠近在她耳邊說：「現在我要告訴你一件我對我女兒們、孫女們說的非常重要的事——就是30歲前別對男人認真！」少女連忙回頭，一邊仔細聆聽拜登的「戀愛貼士」，一邊似乎嚇了一跳，瞪大眼睛、張大嘴巴，露出微笑，點頭回應：「Ok，我會記在心上。」

記者Kalen D’Almeida隨後在Twitter發布影片，表示他當時被拜登身旁的白宮特勤人員阻擋拍攝。