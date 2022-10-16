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國際
2022-10-16 21:16:12

貼近咬耳仔給戀愛貼士 拜登嚇親少女 保守派轟他「令人毛管戙」(有片)

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拜登從後搭膞頭貼近少女，嚇了對方一跳。(互聯網)

拜登從後搭膞頭貼近少女，嚇了對方一跳。(互聯網)

79歲的美國總統拜登常被嘲諷對女性，尤其是年輕女性「太熱情」，他上周五(14)在加州一場公開活動上又「重施故技」，從後貼近一名少女，對她「咬耳仔」地忠告「30歲前別和男人認真」，女孩被拜登這樣從後「突襲」，一臉尷尬。影片旋即在社交網瘋傳，至今累計逾300萬次點擊，保守派一片罵聲，紛紛炮轟拜登舉止「令人毛管戙(creepy)」。

綜合霍士新聞(Fox News)、《紐約郵報》報道，拜登上周五在加州歐文谷學院(Irvine Valley College)一項活動上致詞後，離開時停下來與一名少女和她的朋友們合照，影片可見，拜登突然從後方抓住少女的肩膀，靠近在她耳邊說：「現在我要告訴你一件我對我女兒們、孫女們說的非常重要的事——就是30歲前別對男人認真！」少女連忙回頭，一邊仔細聆聽拜登的「戀愛貼士」，一邊似乎嚇了一跳，瞪大眼睛、張大嘴巴，露出微笑，點頭回應：「Ok，我會記在心上。」

記者Kalen DAlmeida隨後在Twitter發布影片，表示他當時被拜登身旁的白宮特勤人員阻擋拍攝。

拜登「親切地」給少女拍拖貼士。(互聯網)

拜登「親切地」給少女拍拖貼士。(互聯網)

拜登對女性「熱情」 保守派多次鬧爆

美媒形容少女回應拜登時的笑容「很尷尬」、「不舒服」，拜登的舉動也被保守派鬧爆。保守派政治評論員Benny Johnson發文調侃「怪叔叔Joe(Creepy Joe)又來了」。

另一名保守派評論員Ian Haworth說：「你們能想像如果特朗普抓住一個少女，在她耳邊耳語『30歲前別和男人認真』，媒體會有怎樣的反應嗎？拜登又來了，一次又一次，媒體就打趣說『這就是我們的Joe』。」《華盛頓檢查者報》政治版首席記者Byron York質問：「為何他要這樣做？」霍士新聞評論員Lisa Boothe則指「已有太多這類影片了」。

拜登已被保守派批評過多次他對年輕女性的發言「怪裡怪氣」，今年3月他也給費城一間小學的女孩上述的拍拖貼士，女孩們也是尷尬回笑。9月時，拜登又在活動上自爆30歲那年曾經同一名12歲女童做朋友，稱「這個女人幫我完成了很多事」。

拜登過去與年輕女性近距離接觸、互動，也被保守派連番抨擊，包括不止一次曾把臉貼近女孩的頭髮嗅聞，共和黨人給他取了「怪叔叔Joe」的綽號。

打過招呼後，拜登抱緊希拉妮不放。(資料圖片) 2015年在白宮宣誓儀式上，拜登從後貼近當時宣誓的國防部長卡特的妻子。(資料圖片) 2012年在俄亥俄州探訪活動上，拜登雙手搭在一名女性的肩膀上。(資料圖片) 2022年3月在白宮活動上，拜登緊抱一名暴力案遇害女童的母親安慰。(資料圖片)
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