貼近咬耳仔給戀愛貼士 拜登嚇親少女 保守派轟他「令人毛管戙」(有片)

79歲的美國總統拜登常被嘲諷對女性，尤其是年輕女性「太熱情」，他上周五(14日)在加州一場公開活動上又「重施故技」，從後貼近一名少女，對她「咬耳仔」地忠告「30歲前別和男人認真」，女孩被拜登這樣從後「突襲」，一臉尷尬。影片旋即在社交網瘋傳，至今累計逾300萬次點擊，保守派一片罵聲，紛紛炮轟拜登舉止「令人毛管戙(creepy)」。
綜合霍士新聞(Fox News)、《紐約郵報》報道，拜登上周五在加州歐文谷學院(Irvine Valley College)一項活動上致詞後，離開時停下來與一名少女和她的朋友們合照，影片可見，拜登突然從後方抓住少女的肩膀，靠近在她耳邊說：「現在我要告訴你一件我對我女兒們、孫女們說的非常重要的事——就是30歲前別對男人認真！」少女連忙回頭，一邊仔細聆聽拜登的「戀愛貼士」，一邊似乎嚇了一跳，瞪大眼睛、張大嘴巴，露出微笑，點頭回應：「Ok，我會記在心上。」
記者Kalen D’Almeida隨後在Twitter發布影片，表示他當時被拜登身旁的白宮特勤人員阻擋拍攝。
拜登對女性「熱情」 保守派多次鬧爆
美媒形容少女回應拜登時的笑容「很尷尬」、「不舒服」，拜登的舉動也被保守派鬧爆。保守派政治評論員Benny Johnson發文調侃「怪叔叔Joe(Creepy Joe)又來了」。
另一名保守派評論員Ian Haworth說：「你們能想像如果特朗普抓住一個少女，在她耳邊耳語『30歲前別和男人認真』，媒體會有怎樣的反應嗎？拜登又來了，一次又一次，媒體就打趣說『這就是我們的Joe』。」《華盛頓檢查者報》政治版首席記者Byron York質問：「為何他要這樣做？」霍士新聞評論員Lisa Boothe則指「已有太多這類影片了」。
拜登已被保守派批評過多次他對年輕女性的發言「怪裡怪氣」，今年3月他也給費城一間小學的女孩上述的拍拖貼士，女孩們也是尷尬回笑。9月時，拜登又在活動上自爆30歲那年曾經同一名12歲女童做朋友，稱「這個女人幫我完成了很多事」。
拜登過去與年輕女性近距離接觸、互動，也被保守派連番抨擊，包括不止一次曾把臉貼近女孩的頭髮嗅聞，共和黨人給他取了「怪叔叔Joe」的綽號。
President Joe Biden grabs a young girl by the shoulder and tells her “no serious guys till your 30” as she looks back appearing uncomfortable, secret service appears to try to stop me from filming it after Biden spoke @ Irvine Valley Community College | @TPUSA @FrontlinesShow pic.twitter.com/BemRybWdBI— Kalen D’Almeida (@fromkalen) October 15, 2022