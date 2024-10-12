賀錦麗二度登上《Vogue》雜誌封面　專業溫暖形象獲好評｜美國大選2024

美國現任副總統、民主黨總統候選人賀錦麗二度登上《Vogue》雜誌封面，有別於上一次2021年時的爭議，三年後的封面似乎為賀錦麗收獲許多好評。

穿啡色西裝配紫紅色襯衫

據CNN報導指出，這次的封面照是由時尚攝影師安妮·萊博維茨(Annie Leibovitz)操刀拍攝，賀錦麗身穿咖啡色尖領西裝，搭配紫紅色緞面襯衫，一隻手放在腿上、另一隻手放在沙發扶手，在鏡頭前擺出一種輕鬆但深思熟慮的姿勢。

賀錦麗首度登上《Vogue》封面是在2021年11月，當時的攝影師是泰勒米切爾(Tyler Mitchell)，而賀錦麗穿著夾克、緊身牛仔褲和帆布鞋，展現出不同於平常、較為輕鬆的一面。