賀錦麗二度登上《Vogue》雜誌封面　專業溫暖形象獲好評｜美國大選2024

美國現任副總統、民主黨總統候選人賀錦麗二度登上《Vogue》雜誌封面，有別於上一次2021年時的爭議，三年後的封面似乎為賀錦麗收獲許多好評。
穿啡色西裝配紫紅色襯衫
據CNN報導指出，這次的封面照是由時尚攝影師安妮·萊博維茨(Annie Leibovitz)操刀拍攝，賀錦麗身穿咖啡色尖領西裝，搭配紫紅色緞面襯衫，一隻手放在腿上、另一隻手放在沙發扶手，在鏡頭前擺出一種輕鬆但深思熟慮的姿勢。
賀錦麗首度登上《Vogue》封面是在2021年11月，當時的攝影師是泰勒米切爾(Tyler Mitchell)，而賀錦麗穿著夾克、緊身牛仔褲和帆布鞋，展現出不同於平常、較為輕鬆的一面。
支持者：洗刷了前一次失敗
不過當時的這張封面照被網友嫌棄到不行，認為太過隨便，不夠尊重賀錦麗。甚至逼得《Vogue》發布了一份聲明表示：「《Vogue》團隊喜歡泰勒米切爾拍攝的照片，並認為這張更非正式的照片捕捉到了賀錦麗副總統真實、平易近人的性格——我們認為這是她的特色之一。」聲明還說，拍攝準備的服裝和造型，這兩種造型都是由賀錦麗副總統和她的團隊選擇的。
可能是上一次的教訓，這次賀錦麗的《Vogue》封面既正式又溫暖，許多支持者都覺得成功洗刷了前一次的失敗。
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