賀錦麗取消演講 支持者滿臉愁容 失望爆喊｜美國大選2024

當推算特朗普贏得北卡羅來納和喬治亞兩個搖擺州後，競選團隊聯合主席里士滿(Cedric Richmond)便宣布，賀錦麗這晚不會到場向支持者講話，預料最快周三早上才會現身。他說：「我們仍有尚未宣布結果的州份，我們會繼續奮鬥，以確保每一票得到計算。」意識到大勢已去，支持者便安靜地散去，許多人一臉愁容，也有人看著屏幕、掩面哭泣，也有人互相擁抱安慰。賀錦麗一名校友說，「這一切打動了我，她早已贏了」。

民主黨人「認錯」

全國廣播公司(NBC)報道，在華盛頓一間酒店舉行的共和黨捐助者聚會上，有民主黨人形容氣氛「如葬禮」，競選團隊僅說：「(情況)不太好。」

加州聖克拉拉縣民主黨主席詹姆斯(Bill James)晚上表示，民主黨人沒有放棄，「期待最好的結果」，但他也承認，「真正的問題或挑戰在於經濟。通脹讓勞工階層感到他們賺的錢，失掉以往的購買力，物價上漲令民眾擔心生活。當執政黨在位，且國家經歷這種困難時，要贏得選舉是很難的。」