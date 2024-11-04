賀錦麗女性票源難動搖 特朗普指望年輕男選民現身｜美國大選2024

美國大選明天舉行，眾所周知該國選戰向來是意識形態之爭，自由派選民傾向民主黨、保守派選民撐共和黨。今年選情異常激烈而且難以捉摸，但仍可確定的是，民主黨賀錦麗坐擁不少女性鐵票，據報特朗普除了鞏固年長白人男性票源外，亦竭力爭取「被遺忘的一群」——年輕男性票源。美國年輕男選民的投票率向來偏低，若特朗普爭取到其歡心，或有助削弱賀錦麗的女性票源優勢。 美國大選2024｜特朗普投其所好 討好年輕男選民 《華爾街日報》報道，特朗普近月力爭年輕男選民票源，曾先後在費城出席球鞋大會，又曾現身新澤西州的UFC格鬥賽事，亦亮相喜劇演員及綜合格鬥解說員羅根(Joe Rogan)的節目。報道形容特朗普「把其政治未來寄託在贏取對現狀不滿的年輕人選票上」。《紐約時報》亦指，特朗普6月時曾接受網紅保羅(Logan Paul)網絡訪問，談的不止是選舉議題非法移民和經濟，也談拳擊及外星人是否存在，而特朗普說「非常有可能」，似乎相當合年輕男選民胃口。

報道指，北卡羅來納州20歲男大學生梅菲(Finn Murphy)平日遠離政治，但他喜歡保羅的特朗普訪問內容，於是在上周某天衝浪後排隊提早投特朗普一票，原因是「他(特朗普)是強人、有男子氣慨」。亞利桑那鳳凰城21歲男選民阿里布(Alfonso Arribe)則稱，他喜歡賀錦麗在稅務、減免學貸及女權方面的主張，但不滿民主黨政府處理經濟不當，讓通脹大削其薪水購買力。他欣賞特朗普，指在他身上看到「想說甚麼就說甚麼、不為任何人改變自己觀點」特質。

美國大選2024｜民主黨被指忽視年輕男國民 21歲橄欖球運動員克霍夫(Nick Kerkhoff)則和不少年輕男選民一樣，感到自己「被民主黨不公地忽視」，指人們往往把他們視為「天生的種族主義者、厭惡女性的人」，「他們(民主黨)作出無根據的結論，傷害了國家大多數人，卻甚至沒有意識到……民主黨一直被稱為團結黨，但根本並非如此」。

過去10年，美國30歲以下男性面臨薪酬停滯不前、大學入學率下降以及孤獨感和自殺率上升等挑戰。有當地學者認為，民主黨在恢復墮胎權等問題上團結了女性，但跟男性國民溝通欠佳，甚至在某些情況下，暗示男性應為某些社會問題負責；相反「共和黨的氛圍是『我們喜歡男士所喜歡的東西，而我們見到你了』」。有年輕男選民直言，在民主黨找不到自己的位置。 美國大選2024｜年輕男選民投票率低 不過，《紐時》指年輕男性向來是在總統選舉中「最不可能投票的人」，連平日的造勢活動也難其見身影，民調機構亦很難訪問到他們，因為他們不少均拒參與政治。特朗普在今次大選竭力討好「Z世代」男性，尤其是沒有大學學位的，無論是白人、黑人或拉美裔男性，並從有影響力的播客和KOL著手博取歡心。若特朗普成功，有望重演2016年勝選一幕，當年他吸引了大量工人階級、沒有既定政治立場的白人選民首度投票給他。但重點就像《華爾街日報》所說「如果他們肯現身投票的話」(if they show up)。據報在上屆大選，有約660萬18至24歲男性投票，僅佔投票人數4%，而整體而言，各年齡層女性的投票率，均高於男性。

美國大選2024｜選前民調雙方仍無明顯優勢 在選舉前夕，美國廣播公司(ABC)民調顯示，賀錦麗以49%支持度領先特朗普3個百分點；全國廣播公司(NBC)則指雙方支持度同為49%。至於七大關鍵搖擺州，《紐時》民調指賀錦麗在內華達、北卡羅來納、喬治亞及威斯康辛輕微領先，特朗普則在亞利桑那州領先4個百分點，雙方在密歇根及最多選舉人票的賓夕法尼亞，則打成平手。