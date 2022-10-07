賀錦麗往白宮途中遇車禍　特勤局一度稱機械故障惹爭議(有片)

美國副總統賀錦麗(Kamala Harris)周一(3日)上午發生車禍。賀錦麗當日乘坐特勤局(USSS)探員駕駛的私家車前往白宮，途中失控撞向隧道旁的人行道，賀錦麗未有受傷，更換座駕後繼續前往白宮，事件於周三(5日)才曝光。由於特勤局一度宣稱領頭車發生「機械故障」，因此被外界質疑沒有傳達實情，引起爭議。

《華盛頓郵報》(The Washington Post)引述知情人士消息報道，車輛撞擊力道之大，以至於必須緊急更換輪胎，也導致車隊被迫停下。不過，特勤局向政府高層發布訊息，告知賀錦麗會議將遲到時，宣稱領頭車發生「機械故障」。直到當日下午，特勤局局長Kim Cheatle才得知，上午的訊息沒有傳達實情。網上流傳懷疑交通事故發生後，賀錦麗轉移座駕情況。

賀錦麗發言人Kirsten Allen則表示，「副總統沒有受傷，感謝特勤局的迅速反應，將她安全送到白宮。」