賀錦麗往白宮途中遇車禍　特勤局一度稱機械故障惹爭議(有片)

美國副總統賀錦麗(Kamala Harris)周一(3日)上午發生車禍。賀錦麗當日乘坐特勤局(USSS)探員駕駛的私家車前往白宮，途中失控撞向隧道旁的人行道，賀錦麗未有受傷，更換座駕後繼續前往白宮，事件於周三(5日)才曝光。由於特勤局一度宣稱領頭車發生「機械故障」，因此被外界質疑沒有傳達實情，引起爭議。
《華盛頓郵報》(The Washington Post)引述知情人士消息報道，車輛撞擊力道之大，以至於必須緊急更換輪胎，也導致車隊被迫停下。不過，特勤局向政府高層發布訊息，告知賀錦麗會議將遲到時，宣稱領頭車發生「機械故障」。直到當日下午，特勤局局長Kim Cheatle才得知，上午的訊息沒有傳達實情。網上流傳懷疑交通事故發生後，賀錦麗轉移座駕情況。
賀錦麗發言人Kirsten Allen則表示，「副總統沒有受傷，感謝特勤局的迅速反應，將她安全送到白宮。」
特勤局：人員事後已之後親自向上級匯報
特勤局發言人Anthony Guglielmi解釋，駕駛的方向盤過度回正，才會導致這場事故。他坦承，人員一開始沒有分享正確細節，但之後已親自向上級進行匯報。
報道指，由於特勤局曾有多次隱瞞過失的紀錄，探員也應受過嚴苛訓練，更經常護送正副總統往來官邸與白宮，故引起外界關注，至於特勤局一開始將事件歸咎於「機械故障」，其實是分享白宮成員安全訊息時的標準程序。
According to this tiktok user, VP Kamala Harris' motorcade crashed yesterday morning. I've seen no news reports of this strange incident. 🤔 pic.twitter.com/Vd49UvryhT— Moshe Schwartz (@YWNReporter) October 4, 2022