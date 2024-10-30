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國際
2024-10-30 13:51:27

賀錦麗華府造勢吸7.5萬人 上任後首要打擊通脹 批特朗普製「敵人名單」｜美國大選2024

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賀錦麗周二晚在白宮南側「橢圓形草坪公園」舉行大型競選集會。(美聯社)

賀錦麗周二晚在白宮南側「橢圓形草坪公園」舉行大型競選集會。(美聯社)

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下周二(115)是美國大選投票日，民主黨總統候選人賀錦麗周二(29)在首都華盛頓造勢，強調她和共和黨總統候選人特朗普不同，她上任首日的「工作清單」是要降低民眾生活成本，但特朗普上任時就會帶著他要對付的「敵人名單」。

美國大選2024｜賀錦麗：特朗普沉迷復仇

賀錦麗選擇在白宮南側的「橢圓形草坪公園」舉行大型競選集會，競選團隊估計逾7.5萬人參加。202116日特朗普在這裡對支持者發表演說，其後大批群眾攻擊國會山莊。

賀錦麗在集會上發表「總結選戰演說」(Closing Arguments)，表示她特別要向猶疑未決的選民喊話，「我們都知道特朗普是個怎樣的人」，大概4年前，他站在這裡，下令一群武裝暴徒闖進國會，企圖推翻自由公正的選舉結果，他明知已輸掉選舉。賀錦麗說：「這(特朗普)是個不穩定的人，沉迷於復仇、滿懷怨恨，渴求不受約束的權力……但是美國，今晚我在此要說，我們不是這樣的人。」

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美國大選2024｜特朗普一再提及「內部敵人」

賀錦麗說，特朗普現在要選民再給他4年，「不是要解決你們的問題，而是為了解決他的問題」。特朗朗也說了，當選後的首要工作之一，是釋放在國會山莊騷亂中攻擊執法人員的「暴力極端份子」，他還有一份要起訴的「敵人名單」。最近兩周，特朗普在競選集會及訪問中一再提及「內部敵人」，但沒點名，泛指是「正在治理國家的人」，稱他們是「法西斯主義者、馬克思主義者、共產主義者」，又說他們「比俄羅斯、中國等其他國家都危險」。

賀錦麗競選團隊估計逾7.5萬人參加集會。(美聯社) 賀錦麗競選團隊估計逾7.5萬人參加集會。(美聯社) 賀錦麗在集會上發表「總結選戰演說」。(美聯社) 賀錦麗在集會上發表「總結選戰演說」，承諾一旦當選，首要工作是打擊通脹。(美聯社) 賀錦麗在白宮南側的「橢圓形草坪公園」舉行大型競選集會，丈夫任德龍站台。(美聯社) 賀錦麗在白宮南側的「橢圓形草坪公園」舉行大型競選集會，丈夫任德龍站台。(美聯社)

美國大選2024｜賀錦麗提出「工作清單」

特朗普有「敵人名單」，賀錦麗說，她有的是「工作清單」，已擬好滿滿的優先事項，上任第一天，最重要的是降低民眾的生活成本，也將提出勞工、中產階層的減稅方案、解決高樓價、高租金等問題、降低育兒、照顧父母的支出等。

民主黨施政下，美國近年通脹高企、房價翻倍，被視為賀錦麗選情的最大致命傷。數據顯示，通脹正在逐步回落，但民眾仍感受不到物價向下，通脹仍是選民最關心的議題之一。

特朗普晚上在其佛州海湖莊園(Mar-a-Lago)的集會上，批評賀錦麗的「訊息充滿了仇恨與分裂」。

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