賀錦麗華盛頓造勢7.5萬人出席「垃圾島」言論倒特朗普米

美國大選下周二投票，民調顯示民主黨總統候選人賀錦領先共和黨特朗普的幅度，收窄至一個百分點，在深受關注的經濟及邊境移民議題上，較多選民認為特朗普有較佳處理。但特朗普日前在紐約的拉票集會，有站台者作出種族主義言論，把美屬波多黎各稱為「垃圾島」，猶如幫特朗普「倒米」趕走拉美裔選票，其陣營急忙劃清界線。賀錦麗周二則在首都華盛頓造勢，於白宮南側的橢圓形草坪公園舉行集會，有逾7.5萬人參加。
諧星欣奇克利夫(Tony Hinchcliffe)當日在特朗普的紐約造勢集會上，把位於加勒比海的波多黎各稱為「浮動垃圾島」(floating island of garbage)，並取笑拉美裔人喜歡生育，令家庭人口膨脹。特朗普周二在關鍵搖擺州賓夕法尼亞爭取拉美裔選民支持時，試圖安撫，聲言「沒有人比我更喜愛我們的拉美裔及波多黎各人群體……我在波多黎各的工作比任何一屆總統都多」。
「倒米」的還有總統拜登，他回應「垃圾島」事件時，稱「唯一的漂浮垃圾就是特朗普支持者」，旋即捱批，令賀錦麗陣營立即撇清。賀錦麗周二則在橢圓形草坪公園造勢，21年1月6日特朗普在該處對支持者發表演說後，大批群眾攻擊國會山莊，賀錦麗藉此批評特朗普，指他沉迷復仇，會帶著「敵人清單」入主白宮；而她則會帶「工作清單」做實事，著手降低民眾生活成本，也將提出勞工、中產階層的減稅方案。
賀錦麗領先優勢縮至一個百分點
路透社/Ipsos周二公布的民調顯示，賀錦麗僅以44%支持度領先特朗普一個百分點，較上輪調查的2個百分點收窄。被問及美國最迫切議題時，26%選民認為是就業和經濟、24%指是政治極端主義、18%說是移民問題。被問誰對經濟、失業和就業較有辦法時，特朗普獲47%選民支持，拋離賀錦麗10個百分點。