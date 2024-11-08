賀錦麗認輸 民主黨歸咎拜登

美國副總統賀錦麗「臨危受命」接替年事已高的總統拜登出戰總統選舉，結果遭前總統特朗普壓倒性擊敗。她周三會見支持者宣布承認落敗，並呼籲他們接受選舉結果，亦強調雖然已致電恭賀特朗普，但並不認同對方的治國理念。有民主黨人認為拜登拖累今次選戰，包括太遲放棄連任。不過，有分析指民主黨受精英化所累，最近幾屆總統候選人均為法律專家，被工人階層認為「離地」。而特朗普主義過去4年陰魂不散也是原因之一。

賀錦麗在母校霍華德大學發表演說，安慰期望她成為首位美國女總統的支持者，稱「正在觀看的各位，不要感到絕望。此刻不應感到無奈，而是捲起我們衣袖準備奮鬥」。賀錦麗又說，雖然承認在今次選舉落敗，但不會放棄今次競選的奮鬥目標，包括自由、機會、公正和所有人的尊嚴。拜登亦已致電特朗普恭賀，並邀請其到白宮會面。拜登將於當地周四早上11時(香港時間周四午夜)發表全國講話。特朗普明年1月20日就任，白宮稱拜登會確保政權暢順過渡。