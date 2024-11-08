賀錦麗認輸 民主黨歸咎拜登

美國副總統賀錦麗「臨危受命」接替年事已高的總統拜登出戰總統選舉，結果遭前總統特朗普壓倒性擊敗。她周三會見支持者宣布承認落敗，並呼籲他們接受選舉結果，亦強調雖然已致電恭賀特朗普，但並不認同對方的治國理念。有民主黨人認為拜登拖累今次選戰，包括太遲放棄連任。不過，有分析指民主黨受精英化所累，最近幾屆總統候選人均為法律專家，被工人階層認為「離地」。而特朗普主義過去4年陰魂不散也是原因之一。
賀錦麗在母校霍華德大學發表演說，安慰期望她成為首位美國女總統的支持者，稱「正在觀看的各位，不要感到絕望。此刻不應感到無奈，而是捲起我們衣袖準備奮鬥」。賀錦麗又說，雖然承認在今次選舉落敗，但不會放棄今次競選的奮鬥目標，包括自由、機會、公正和所有人的尊嚴。拜登亦已致電特朗普恭賀，並邀請其到白宮會面。拜登將於當地周四早上11時(香港時間周四午夜)發表全國講話。特朗普明年1月20日就任，白宮稱拜登會確保政權暢順過渡。
僅獲名人支持 勞工階層背棄
民主黨「賽後檢討」，有指黨內不少人認為錯在81歲拜登。他4月宣布競逐連任時已現反對聲音，其團隊沒人提出異議。他最終因首場總統辯論欠佳，才被逼退選。賀錦麗競選初期說會採取與拜登相同的政策是另一錯，當時社會已現反拜登情緒。另有民主黨盟友認為一開始已預視賀錦麗會輸，因為拜賀兩人均得不到勞工階層及工會主席支持。賀錦麗獲得Lady Gaga和Taylor Swift等巨星支持，競選活動星光熠熠，《華爾街日報》評論員斯威姆指出，這是以荷李活明星、主流媒體、精英專家和領袖人物的影響力，推銷一個沒有顯著政績、欠缺選戰政治手腕，且受困於施政失誤責任的候選人；民主黨陣營努力說服選民接受一個不真實的賀錦麗，難以挑戰同樣不受歡迎的特朗普。也有輿論認為民主黨精英化趨勢明顯，奧巴馬、希拉莉、拜登和賀錦麗連續4位總統候選人都有法律背景，高等教育法律專才「當家」，與基層勞工愈行愈遠。事實上，變成共和黨人的勞工階層選民近年也持續增加。
特朗普主義從未消失
反觀特朗普陣營，副總統候選人萬斯出身草根，其前半生回憶錄《絕望者之歌》寫出白人勞工階層翻身無望的悲嗚，強調美國傳統家庭與文化危機，正是特朗普風潮久久不散的背後因素之一，並為特朗普帶來新支持者。
特朗普8年前首次上台後，美國一直籠罩在「特朗普主義」氛圍中，從經貿、關稅到外交，拜登政府使用不同手法延續有關特朗普政策；其中內政方面，大灑金錢創造就業機會，製造業回歸美國，都是特朗普任期的施政方向。有指賀錦麗亦同時難敵特朗普時代另一趨勢，就是史無前例的海量假資訊，除了右翼網站和傳媒，富商馬斯克旗下的社交網「X」也有助攻，散播非法移民令罪案增加和選舉舞弊等陰謀論。路透社稱，當詢問特朗普團隊時，他們只會重複假資訊或拒絕回應。 (相關新聞見A2~4)