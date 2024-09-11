賀錦麗辯論表現優涉作弊？驚傳「耳環有蠱惑」｜美國大選2024

美國大選2024總統選舉電視辯論，由共和黨特朗普對戰民主黨賀錦麗，民調顯示逾60%受訪者認為賀錦麗表現，較特朗普優勝。網上隨即傳出陰謀論，懷疑賀錦麗是靠出術作弊才有好表現，聲稱她在辯論上所戴的耳環，其實是高科技的「提示機」，讓她暗中聽取其陣營的指示，然後才作出相應發言。

美國大選2024｜賀錦麗被指透過耳環 收聽發言指示

賀錦麗戴上一對珍珠耳環出席電視辯論，網上有陰謀論指她佩戴的是德國初創公司NOVA所生產的「智能耳環」。社交平台X的帳戶The Maverick Approach聲稱，「辯論有一重大問題……她辯論期間被指示說甚麼。NOVA是世界上第一個也是唯一一個無線耳機耳環」，可將聲音從珍珠內部直接投射到使用者耳道。