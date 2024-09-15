賀錦麗露餡？首次個人專訪被指語無倫次「究竟想講乜」｜美國大選2024(有片)

美國民主黨總統候選人賀錦麗，一直被質疑迴避傳媒，似怕「講多錯多」，她在早前的電視辯論獲評表現優於共和黨對手特朗普後，似有意乘勝追擊，終肯接受首次個人專訪，講述其「機會經濟」(opportunity economy)政綱等主張，惟似乎表現一般。親共和黨的霍士新聞批評賀錦麗答非所問，認為她未準備好做總統，特朗普更稱她「連簡單問題也答得非常辛苦」。

賀錦麗上周五接受美國廣播公司(ABC)在費城的地方電視台訪問，訪問歷時僅11分鐘。主持在訪問開首問她有何具體想法降低物價，令國民獲得更可負擔的生活時，她的答案似乎有點離題。

美國大選2024｜賀錦麗被問如何降低生活成本 卻提「草坪」

賀錦麗回答時花了接近分半鐘作開場白。她先講述自己的出身，「讓我由此說起，我是中產家庭的孩子」，「母親養大妹妹和我，她非常辛勤地工作，她終在我青少年時儲夠錢買屋」，「我在一個勤勞工作的社區長大，有建築工人、護士及教師」。她似乎想解釋為何會這樣答，「我試圖向一些可能沒有相同經歷的人解釋，你知道，很多人都會有共鳴」， 續說「我在一個社區長大，他們對自己的草坪感到非常自豪(I grew up in a neighborhood of folks who were very proud of their lawn)……而且我從小就相信、並知道所有人都應該享有尊嚴」，又稱認為「美國人都有美好特質，也有願景和夢想，但並非人人也可接觸到那些可實現夢想的資源」。她這段話被指跟早前電視辯稱上所說的差不多，而今次提到「草坪」，更惹來「無厘頭」批評。