賀錦麗露餡？首次個人專訪被指語無倫次「究竟想講乜」｜美國大選2024(有片)

美國民主黨總統候選人賀錦麗，一直被質疑迴避傳媒，似怕「講多錯多」，她在早前的電視辯論獲評表現優於共和黨對手特朗普後，似有意乘勝追擊，終肯接受首次個人專訪，講述其「機會經濟」(opportunity economy)政綱等主張，惟似乎表現一般。親共和黨的霍士新聞批評賀錦麗答非所問，認為她未準備好做總統，特朗普更稱她「連簡單問題也答得非常辛苦」。
賀錦麗上周五接受美國廣播公司(ABC)在費城的地方電視台訪問，訪問歷時僅11分鐘。主持在訪問開首問她有何具體想法降低物價，令國民獲得更可負擔的生活時，她的答案似乎有點離題。
美國大選2024｜賀錦麗被問如何降低生活成本 卻提「草坪」
賀錦麗回答時花了接近分半鐘作開場白。她先講述自己的出身，「讓我由此說起，我是中產家庭的孩子」，「母親養大妹妹和我，她非常辛勤地工作，她終在我青少年時儲夠錢買屋」，「我在一個勤勞工作的社區長大，有建築工人、護士及教師」。她似乎想解釋為何會這樣答，「我試圖向一些可能沒有相同經歷的人解釋，你知道，很多人都會有共鳴」， 續說「我在一個社區長大，他們對自己的草坪感到非常自豪(I grew up in a neighborhood of folks who were very proud of their lawn)……而且我從小就相信、並知道所有人都應該享有尊嚴」，又稱認為「美國人都有美好特質，也有願景和夢想，但並非人人也可接觸到那些可實現夢想的資源」。她這段話被指跟早前電視辯稱上所說的差不多，而今次提到「草坪」，更惹來「無厘頭」批評。
賀錦麗由此帶出其「機會經濟」主張，指核心是要投資在民眾的抱負、願景和職業道德上，為人們創造機會，「例如，做小生意」。她表示，計劃為初創公司提供5萬美元稅務減免，「以前是5,000元的，但無人能名用5000元創業」；「『機會經濟』代表……我們面臨房屋供應短缺，這意味的是，尤其是對很多年輕人來說，美國夢難以實現」，她表示會為首置者提供2.5萬美元補助。
美國大選2024｜被問跟拜登執政有何不同「關注未來20年要做甚麼」
之後主持請她列舉一兩個例子，說明自己跟總統拜登執政有何分別，其言論又被指難以理解，「我帶來的是新一代的領導」，她舉例稱計劃擴大中低收入家庭在孩子出生後的第一年的稅收減免至最高6,000美元，並續稱，「而且我非常關注的重點是我們在未來10年、20年需要做些甚麼，來趕上21世紀潛力和挑戰」(My focus is very much about what we need to do over the next 10-20 years to catch up to the 21st century around, again, capacity, but also challenges)。霍士新聞引述共和黨陣營人士稱，「她究竟在說甚麼？」
賀錦麗參選戰至今只與副手沃爾茲接受過一次CNN專訪，個人專訪今次是首次；反觀特朗普和副手萬斯已接受過逾40次訪問。據報民主黨內部有聲音對賀錦麗迴避傳媒的策略有分歧，認為選民對她認識不深，會影響選情。
賀錦麗答跟拜登執政有何不同︰
Kamala Harris: “My focus is very much about what we need to do over the next 10-20 years to catch up to the 21st century around, again, capacity, but also challenges.”— Benny Johnson (@bennyjohnson) September 13, 2024
What does this even mean?
pic.twitter.com/BcAlOiwzJ3
賀錦麗答如何降低民眾生活成本的開場白︰
Kamala Harris: “My focus is very much about what we need to do over the next 10-20 years to catch up to the 21st century around, again, capacity, but also challenges.”— Benny Johnson (@bennyjohnson) September 13, 2024
What does this even mean?
pic.twitter.com/BcAlOiwzJ3