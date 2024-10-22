賀錦麗60歲生日Stevie Wonder祝壽 特朗普麥當勞炸薯條拉票

美國總統選舉共和黨候選人特朗普周日紆尊降貴，在搖擺州份賓夕法尼亞州一間麥當勞「扮工」炸薯條，成功吸引鏡頭。他在無根無據下攻擊民主黨對手賀錦麗曾說自己求學時曾在麥當勞打工是謊言，又叫她接受認知測試。賀錦麗同日則在另一搖擺州喬治亞州的黑人教會拉票，並獲傳奇黑人失明歌手Stevie Wonder站台，誓鞏固黑人票源。 特朗普在賓夕法尼亞州費城一間麥當勞「扮工」炸薯條，明顯想爭取工人支持。他脫下西裝外套，穿上黑底黃條紋圍裙開始炸薯條。他把薯條倒入滾燙食用油，起鍋後撒鹽，再分發給的顧客，吸引數千人在餐廳對面街道圍觀。

特朗普曾多次對賀錦麗聲稱自己年輕時曾在麥當勞工作表示質疑，他趁今次機會再攻擊賀錦麗，「我一直想在麥當勞工作，但從未做過。我的競選對手稱她做過(麥當勞)，但事實證實是虛構的故事」，「她從未在麥當勞工作，換句話說，她是說謊的賀錦麗」。他祝願賀錦麗生日快樂，並開玩笑說可能送花，或送薯條給她。 78歲的特朗普又說自己還未到80歲、亦並非接近80歲，強調自己在兩次認知測試均獲得好成績，證明沒有認知問題，他認為賀錦麗反而可能有認知問題，建議所有總統候選人均須接受認知測試。賀錦麗競選團隊反指特朗普說謊，指這反映他對選舉形勢感絕望，並批評他反對上調聯邦最低工資的立場，揭示他不關心工人。

Stevie Wonder為賀錦麗祝壽。

賀錦麗︰國家正處十字路口 賀錦麗周日迎來60歲生日，她到訪喬治亞州兩間教堂，獲在場人士唱生日歌祝賀。她籲選民盡早提前投票，指國家正處於十字路口，須從充滿自由、同理心和公義的美國，與充滿混亂、恐懼和仇恨的國家之中作出選擇，她作這番言論時並未提及特朗普名字。賀錦麗及競選拍檔沃爾茲(Tim Walz)在阿特蘭大市郊其中一場活動，獲傳奇盲人歌手Stevie Wonder站台。Stevie Wonder並為她演唱多首成名曲及生日歌，他呼籲選民投票時不要只考慮自己。