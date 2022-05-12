資深女記者約旦河西岸採訪時中槍身亡　據報遭以軍擊斃(有片)

卡塔爾半島電視台(Al Jazeera)一名資深女記者報道以色列和巴勒斯坦在約旦河西岸的難民營衝突期間頭部中槍喪生，終年51歲。巴勒斯坦自治政府指責是以色列所為，要求國際讉責；以色列稱很可能是巴勒斯坦人開槍，正就事件展開調查。

半島電視台表示，喪生的女記者Shireen Abu Aqleh於當地星期三(11日)在基寧市採訪時，穿著明顯寫有「記者」標誌的防彈衣，被以色列軍人蓄意及冷血地槍殺。當時在現場的另一名巴勒斯坦記者亦受傷。

貝內特稱徹底調查之前指控完全無根據 巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯形容是處決，要求以色列政府負上全部責任，促請國際讉責以色列。 以色列軍隊證實，在約旦河西岸北部的巴勒斯坦武裝團體據點難民營展開行動，之間發生交火。 以色列總理貝內特(Naftali Bennett)表示，很可能是巴勒斯坦人所為，在對事件進行徹底調查之前，阿巴斯的指控完全無根據。 美國白宮強烈譴責事件，呼籲對Shireen Abu Aqleh的死因進行調查。