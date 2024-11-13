資深跳傘教練降傘未全開　由83層樓高墮崖駭人過程全被錄(有片)

巴西早前發生一宗恐怖意外，擁有20年跳傘經驗的49歲跳傘教練Jose de Alencar Lima Junior嘗試以類似滑翔傘的極限飛行運動「急速飛行」(Speed Fly)時，但因降落傘未完全打開，從約250米高、約83層樓高的懸崖墮下身亡。

綜合報道，Jose曾是巴西陸軍空降步兵旅傘兵，早前從德國回巴西探親，3日上午，他在聖康拉多的Pedra Bonita嘗試急速飛行。網上影片顯示，Jose戴著頭盔，揹著跳傘背囊，背囊拖著一幅平舖地上的降傘，他稍整理背包帶，左右向後探看降傘繩索後，就快速衝下斜坡，但在他躍出懸崖邊時，降傘似乎沒有完全打開，令現場圍觀的民眾嚇得發出驚呼，但再沒有看到Jose的身影。救援人員經過4小時搜索，最終在250米深崖底的岩石尋獲Jose的遺體。具體事發原因仍在調查，警方不排除他的裝備可能故障。