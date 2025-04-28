賊人偷銀行卡買獎券中440萬疑唔敢領獎　卡主喊話：願意平分

法國南部城市土魯斯早前發生一宗偷竊案，2名賊人利用偷來的銀行卡購買刮刮樂，結果中了50萬歐元(約440萬港元)大獎，但因為銀行卡失主已報警，導致這張刮刮樂被凍結，事後銀行卡失主表明，只要2名賊人帶著彩券現身，他將同意平分獎金，否則最後獎金只能「充公」處理。

綜合報道，42歲男子Jean-David E於2月3日開車到一個停車場，在附近辦事後取車時，驚見車門被人撬開，放在車內裝有銀行卡和證件的後背包不翼而飛，雖然他已立刻報警及暫停銀行卡，仍已被刷卡52歐元(約460港元)，經進一步查詢，發現是2名流浪者在距離停車場約500米的一間煙酒店，用David的銀行卡購買刮刮樂，更神奇的是，那張獎券竟然中了50萬歐元大獎。