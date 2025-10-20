賊人架雲梯闖展廳 幾分鐘掠9件拿破崙珠寶 羅浮宮遇劫閉館

法國巴黎羅浮宮周日發生劫案，失去多件拿破崙家族珠寶，價值連城暫難以估計。據報3名蒙面賊人架起雲梯，從羅浮宮靠近塞納河一邊正在施工的大樓，進入案發展廳掠走珍品後，乘電單車逃去無蹤，整個犯案過程僅長約4至7分鐘，案中無人受傷。案發後館方宣布全日休館，大批遊客一度滯留。

羅浮宮在早上約9時半失竊，當時已開放遊客進場。羅浮宮在社交平台宣布，因「特殊原因」全日關閉。法國《巴黎人報》等傳媒報道，幾名蒙面賊人潛入阿波羅廊(Galerie d’Apollon)掠走珠寶後，乘電單車逃去。據報攜有小型電鋸的賊人，在羅浮宮塞納河畔施工中大樓，架起雲梯爬至目標展廳窗外，再利用電鋸鋸開窗框，闖進展廳。