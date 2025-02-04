賊仔用縮骨功捐15cm縫隙偷入車庫　鐵門零破壞成功偷車

巴西一處民宅日前遭盜竊，但鐵門絲毫沒被破壞。屋主調閱監視器才發現，是小偷施展縮骨功，透過鐵門15cm縫隙鑽入車庫。

整個人如蛇一樣鑽過15cm窄縫溜進車庫

據《G1》和《Mais Goiás》等巴西媒體綜合報道，1月28日清晨米納斯吉拉斯州(Minas Gerais) 迪維諾波利斯（Divinópolis）一處民宅車庫傳出盜竊案。

監視器畫面顯示，該名竊賊先是在車庫外徘徊，然後試圖從鐵門15cm寬的窄縫中鑽過，但第一次沒成功。

竊賊還不想放棄，第二度嘗試，到了胸部就卡住，他奮力手撐腳踢，不斷努力讓身子穿過縫隙，沒想到下一秒竟成功了，只見他整個人如蛇一樣溜進車庫裡。

當地警方表示，當天早上三名住在該民宅的居民，發現轎車的車門敞開沒關，這才發現遭竊了，但弔詭的是，鐵門絲毫沒被破壞的跡象，直到調閱監視器這才真相大白。

而為了能鑽過無比窄的細縫，小偷先是脫掉身上的球鞋和上衣，光著身子硬擠，最後竟然真的鑽過縫隙。