賓士貓不幸溺斃　火化4日後竟大搖大擺返屋企嚇壞家人(有片)

英國一名女子全家到國外旅遊期間，接獲鄰居通知指她所飼養的賓士貓在花園池塘內，她與家人雖然傷心，惟人在國外，未能立即動身返國，只好委託家人幫忙處理愛貓的後事，結果4日後，貓咪竟然「復活」還大搖大擺返回家中，把主人的家人嚇壞，直呼自己看到鬼。

綜合報道，英國女子Nicci Knight飼養了多隻貓咪，其中一隻黑白色賓士貓叫Ted，就在Nicci與家人到土耳其旅遊期間，收到鄰居傳來噩耗，指Ted被發現在花院水池中載浮載沉，經過搶救仍返魂乏術。Nicci當刻心裡疑惑，因此要求鄰居拍下貓咪相片以確認，結果不到她不相信，由於未能即時動身回家，只好委託家人幫忙為愛貓送去火化，費用為130英鎊(約1,320港元)。