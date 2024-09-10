賓士貓不幸溺斃　火化4日後竟大搖大擺返屋企嚇壞家人(有片)

英國一名女子全家到國外旅遊期間，接獲鄰居通知指她所飼養的賓士貓在花園池塘內，她與家人雖然傷心，惟人在國外，未能立即動身返國，只好委託家人幫忙處理愛貓的後事，結果4日後，貓咪竟然「復活」還大搖大擺返回家中，把主人的家人嚇壞，直呼自己看到鬼。
綜合報道，英國女子Nicci Knight飼養了多隻貓咪，其中一隻黑白色賓士貓叫Ted，就在Nicci與家人到土耳其旅遊期間，收到鄰居傳來噩耗，指Ted被發現在花院水池中載浮載沉，經過搶救仍返魂乏術。Nicci當刻心裡疑惑，因此要求鄰居拍下貓咪相片以確認，結果不到她不相信，由於未能即時動身回家，只好委託家人幫忙為愛貓送去火化，費用為130英鎊(約1,320港元)。
將保留陌生貓骨灰冀交還其主人
4日後，Nicci的妹妹按約定到她家裡幫忙照顧其他的貓咪，結果看到早已化為骨灰的Ted從大門口大搖大擺走進來，妹妹當場驚叫，她說：「我被嚇死了，我以為我看到的是Ted的鬼魂，完全難以置信」。經過FaceTime確認，Nicci才意識自己擺了極大的烏龍，溺斃的是一隻與Ted相似的貓咪，至於Ted還活得好好的。Nicci與家人回國後接受訪問時形容，自己好像坐雲霄飛車一樣，心情大起大落，但幸運地最後結果是好的，見到Ted平安無事就讓她安心，Nicci已取回已火化的貓咪骨灰，她指火葬場為骨灰罌貼上「未死的Ted」標籤，火化證明書上則沒有寫上寵物名字。Nicci說：「雖然不認識那隻不幸溺斃在我家花園的小貓，但會有把牠的骨灰好好保存，希望有一日可以還給牠真正的主人」。