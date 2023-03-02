賓夕法尼亞州機場炸彈驚魂 美漢寄艙行李藏爆炸裝置被捕

美國賓夕法尼亞州利哈伊谷國際機場(Lehigh Valley International Airport，圖)周一搗破行李箱藏爆炸品案，一名男乘客的寄艙行李於例行安檢時被發現藏有爆炸裝置、罐裝丁烷(butane)氣體以及打火機等，聯邦調查局(FBI)探員其後到男子於賓夕法尼亞州的住所將他拘捕。美國廣播公司(ABC)引述消息指，初步調查發現，該爆炸裝置被發現時並未運作，其結構顯示，疑犯沒意圖在機上引爆。 綜合美聯社、ABC等媒體報道，聯邦執法部門周三透露，40歲男子穆夫利(Mark Muffley)正被FBI扣查。案情指，穆夫利原定周一乘搭Allegiant Air航空公司編號201的航班，從賓夕法尼亞州利哈伊谷機場飛往佛羅里達州奧蘭多桑福德國際機場，其寄艙行李接受例行安檢時觸發警報，聯邦運輸安全管理局(TSA)安檢人員經搜查後，發現行李箱暗格內疑藏有爆炸品。

爆炸裝置呈圓形 保鮮紙包裹 該圓形裝置直徑約3吋，被蠟紙和保鮮紙包裹。FBI爆炸品專家其後進行X光檢查，懷疑裝置內藏著閃光粉與黑色顆粒的混合粉末，而該等黑色顆粒狀粉末可用於商業用煙花。此外，裝置連接著一條類似蠟燭芯、可較快速燃點的火藥引，另一條點燃較慢的藥引則似乎是裝置製成後才加上去。 執法部門指，該等黑色顆粒和閃光粉遇熱及摩擦後即可點燃，對航機和乘客構成嚴重威脅。除了爆炸裝置，執法人員亦在行李箱裡檢獲一罐丁烷氣體、一個打火機、一個裝著白色粉末的管狀物、一個無線電鑽以及兩個由黑膠帶綁在一起的防漏電保護插座。

疑犯有犯案前科 執法部門表示，安檢人員發現寄艙行李有爆炸品後，曾透過機場廣播召喚穆夫利到機場保安處，但他並沒向保安處報到，而是離開機場。同日晚上，FBI到穆夫利位於蘭斯福德(Lansford)的家將他拘捕，他被控在機場藏有爆炸品以及企圖在飛機上放置爆炸裝置等罪，將於周四提堂。報道指，穆夫利從2017年起就有騷擾、行為不檢、打架等犯案前科。

