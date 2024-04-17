賓州小型飛機墜毀 76歲老翁空中被彈出墮下亡

賓州小飛機墜毀 76歲老翁空中被彈出墮下亡

據NBC報導，兩名遇難者分別是76歲的飛行員羅納德·斯奈德 (Ronald Snyder)和59 歲的邁克爾·鮑文 (Michael Bowen) 。 該報告沒有提及飛行員和「具有飛行員資格」的乘客的名字，但根據年齡確定了他們的身份。

美國國家運輸安全委員會（NTSB）10日發佈一則調查報告，指出2022年10月29日賓州的一起墜機事故，原因竟是飛行員墜下並撞到機尾，造成2人死亡。

飛機從威爾克斯-巴里懷俄明山谷機場起飛，前往黎巴嫩縣的一個機場。報告指出，飛機水平飛行後不久，有目擊者報告稱飛機「翻滾」然後「跳動」，其機頭「起初下傾」，然後迅速「上仰」。有若干目擊者報告稱，此時他們看到飛行員不在飛機上，其中一人報告稱看到飛行員墜下後又撞到機尾，隨後他們看到飛行員和飛機一起墜落到地面。

報告稱，在這場致命的飛行之前，斯奈德告訴具有飛行員資格的鮑文，飛機似乎在轉彎時會出現「側移」，因此鮑文試飛了10分鐘，告訴斯奈德他有注意到飛機轉彎時的「奇怪偏航」。斯奈德表示他會稍後解決這個問題。

飛行員飛行中故意解開安全帶

在起飛前，目擊者報告說飛行員坐在前座並系好安全帶和肩部安全帶。但報告稱，飛行員的安全帶和肩部安全帶完好無損且未扣上，這表明「他在短暫的飛行中故意解開了安全帶」。

報告推測，鑑於飛行員和朋友在轉彎時注意到的問題，飛行員可能試圖查看飛機尾部的問題，而在這樣做時，他要嘛從飛機上掉落，要嘛「移位飛行控制」，導致了一個突然的俯仰瞬間，將他彈出飛機外。

報告表示無法確定飛行員為何離開飛機，但指出他對機尾的撞擊造成了飛機的損壞和失控，機上乘客也無法挽救局面。

報告指出，飛機在墜毀前已爬升到1,700英尺（約518公尺），在飛行的最後幾秒鐘內，它在不到兩秒的時間內下降了400英尺（約122公尺）。

報告稱，沒有證據表明發動機存在任何可能導致飛機異常運轉的機械問題。

根據美國聯邦航空管理局進行的毒理學報告，檢測到飛行員斯奈德體內有抗憂鬱藥物和膽固醇藥物，但報告稱這些藥物被認為「不影響」且不是事故的原因。

該飛機墜毀在一群在農場乾草堆上的孩子們約 100 英尺（約30公尺）處，所幸地面無人傷亡。