賓施馬入稟起訴法國內政部長誹謗　曾指與穆斯林兄弟會有關

法國傳媒報道，法國前國腳賓施馬（Karim Benzema）起訴內政部長達爾馬寧（Gerald Darmanin）誹謗。主因是達爾馬寧在去年底曾指這位36歲的高盧雄雞神射手與穆斯林兄弟會有關。
達爾馬寧去年10月指賓施馬與穆斯林兄弟會有連繫。當時達爾馬寧是在賓施馬於社交媒體上，表態支持加沙的人民，並稱他們是「不公義轟炸的受害者，而且不論是否婦孺」。他批評賓施馬，沒有對在10月7日哈馬斯襲擊造成的1,300名以色列受害者作出同樣的同情，指是因為賓施馬與穆斯林兄弟會有關係。他當時指：「我們在打擊穆斯林兄弟會這頭惡魔，因為他們在營造聖戰的氣氛。」
曾多次針對賓施馬
根據法國媒體報道，有關賓施馬提交的92頁法律文件，他指「從沒有與穆斯林兄弟會的組織有丁點聯繫，也不認識任何自稱的相關成員」。賓施馬的法律代表向傳媒表示，他是被政治利用的受害者，批評達爾馬寧言論是在分裂法國。達爾馬寧過去也不只一次針對賓施馬，當中包括指這位法國前國腳拒絕唱國歌以及指他在「社交媒體上傳教」。
現時在沙特阿拉伯效力的賓施馬，早前已立即否認及表示會採取法律行動。穆斯林兄弟會約80年前在埃及成立，是包括哈馬斯在內的穆斯林組織發展基礎，逐組織在多國被禁止，當中包括埃及、俄羅斯及沙特阿拉伯等。