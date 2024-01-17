熱門搜尋:
機管局債券 垃圾徵費 MIRROR演唱會2024 農曆新年2024 渣打馬拉松2024 灣仔車禍 香港足球 流感 日本地震 姜濤 薈鳴 MIRROR 恒生指數 日圓匯率 李家超 炎明熹 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
國際
2024-01-17 18:40:58

賓施馬入稟起訴法國內政部長誹謗　曾指與穆斯林兄弟會有關

分享：
法國內政部長達爾馬寧被指控誹謗賓施馬。(路透社)

法國內政部長達爾馬寧被指控誹謗賓施馬。(路透社)

法國傳媒報道，法國前國腳賓施馬（Karim Benzema）起訴內政部長達爾馬寧（Gerald Darmanin）誹謗。主因是達爾馬寧在去年底曾指這位36歲的高盧雄雞神射手與穆斯林兄弟會有關。

達爾馬寧去年10月指賓施馬與穆斯林兄弟會有連繫。當時達爾馬寧是在賓施馬於社交媒體上，表態支持加沙的人民，並稱他們是「不公義轟炸的受害者，而且不論是否婦孺」。他批評賓施馬，沒有對在10月7日哈馬斯襲擊造成的1,300名以色列受害者作出同樣的同情，指是因為賓施馬與穆斯林兄弟會有關係。他當時指：「我們在打擊穆斯林兄弟會這頭惡魔，因為他們在營造聖戰的氣氛。」

賓施馬

賓施馬離開皇馬展開新一頁。

曾多次針對賓施馬

根據法國媒體報道，有關賓施馬提交的92頁法律文件，他指「從沒有與穆斯林兄弟會的組織有丁點聯繫，也不認識任何自稱的相關成員」。賓施馬的法律代表向傳媒表示，他是被政治利用的受害者，批評達爾馬寧言論是在分裂法國。達爾馬寧過去也不只一次針對賓施馬，當中包括指這位法國前國腳拒絕唱國歌以及指他在「社交媒體上傳教」。

現時在沙特阿拉伯效力的賓施馬，早前已立即否認及表示會採取法律行動。穆斯林兄弟會約80年前在埃及成立，是包括哈馬斯在內的穆斯林組織發展基礎，逐組織在多國被禁止，當中包括埃及、俄羅斯及沙特阿拉伯等。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受