賓施馬入稟起訴法國內政部長誹謗　曾指與穆斯林兄弟會有關

法國傳媒報道，法國前國腳賓施馬（Karim Benzema）起訴內政部長達爾馬寧（Gerald Darmanin）誹謗。主因是達爾馬寧在去年底曾指這位36歲的高盧雄雞神射手與穆斯林兄弟會有關。

達爾馬寧去年10月指賓施馬與穆斯林兄弟會有連繫。當時達爾馬寧是在賓施馬於社交媒體上，表態支持加沙的人民，並稱他們是「不公義轟炸的受害者，而且不論是否婦孺」。他批評賓施馬，沒有對在10月7日哈馬斯襲擊造成的1,300名以色列受害者作出同樣的同情，指是因為賓施馬與穆斯林兄弟會有關係。他當時指：「我們在打擊穆斯林兄弟會這頭惡魔，因為他們在營造聖戰的氣氛。」