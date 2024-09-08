賣手機前已刪資料 夫婦不雅片竟仍外洩 專家曝一防範秘技｜網上熱話

換新手機，舊手機如何處置？如想把舊機賣出套現，又怕當中的「私密」資料外洩，可參考以下做法。
馬來西亞一名女子近日在網上發文，表示她跟丈夫錄製給自己欣賞的不雅片段，竟在網上流傳。原因相信是他們早前把舊iPhone手機賣掉後，有人把手機內的資料翻出。她強調賣機之前已經把所有資料統統刪掉。
網媒《mStar》報道，女事主在網上發文求救，稱在賣iPhone手機前，已刪除一切數據並註銷Apple ID帳戶，不明白為何本來藏在手機內只作私人觀賞的片段，仍然會外洩，令她及丈夫驚訝不已。
手機資料外洩｜專家方法一︰別賣手機 將之銷毀
如何防止舊手機內的資料外洩？報道引述專家給出令人洩氣的答案，最安全方法就是最好不要把舊手機、電腦、平板以及所有儲存個人數據的設備賣掉，又或把設備銷毀處理，原因是就算所有數據都刪掉，有數據恢復專業技術的人，仍然可以起回已刪除的數據及敏感資訊。
手機資料外洩｜專家方法二︰重覆格式化及填滿手機
如一定要賣掉，專家有以下建議，首先是把設備「格式化」(format)，即把手機存儲空間完全清空，回復至出廠狀態。然後用手機拍攝高清片段，直至儲存空間填滿，之後再格式化手機，並把此「拍攝、格式化」動作，重覆幾次。
該位專家表示，復原技術不高的人，最多只能恢復最近被刪的數據，雖然不排除仍有特殊軟件，可恢復更多以往被刪掉的數據，但「重覆填滿及格式化」手機，仍可把數據外洩的風險，大大降低。