賣手機前已刪資料 夫婦不雅片竟仍外洩 專家曝一防範秘技｜網上熱話

事主夫婦把iPhone的資料全部刪掉，沒料不雅片段仍外洩。(資料圖片)

換新手機，舊手機如何處置？如想把舊機賣出套現，又怕當中的「私密」資料外洩，可參考以下做法。

馬來西亞一名女子近日在網上發文，表示她跟丈夫錄製給自己欣賞的不雅片段，竟在網上流傳。原因相信是他們早前把舊iPhone手機賣掉後，有人把手機內的資料翻出。她強調賣機之前已經把所有資料統統刪掉。

網媒《mStar》報道，女事主在網上發文求救，稱在賣iPhone手機前，已刪除一切數據並註銷Apple ID帳戶，不明白為何本來藏在手機內只作私人觀賞的片段，仍然會外洩，令她及丈夫驚訝不已。