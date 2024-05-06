賣豬仔｜俄高薪誘古巴人當「建築工人」 抵埗被送往烏克蘭打仗

俄烏戰事陷膠著，有報道指在兵源短缺下，俄羅斯以高薪及俄羅斯護照吸引古巴人往烏克蘭打仗，多達400名古巴人「參軍」。古巴經濟差，不少古巴人是為了錢甘願上戰場，但也有人是遭「賣豬仔」，於社交網見俄羅斯招聘建築工人便到當地，豈料抵埗卻被送往烏克蘭打仗，分分鐘性命不保。
賣豬仔往烏克蘭戰場｜月薪2000美元 遠高古巴25美元
英國廣播公司(BBC)報道，一個親烏克蘭網上平台去年9月和10月披露俄國外洩護照資料，發現逾200名古巴人加入俄羅斯軍隊。有關資料是駭入莫斯科以南Tula一個招兵處的電郵系統取得。經在社交網Facebook搜尋，有31名帳號名稱與外洩護照名字相符，而有關帳號的帖文也與俄羅斯或俄軍有關。例如有人上載穿著俄軍軍服的照片，或者相片展示身處俄羅斯街道及俄國車牌號碼。也有人將俄羅斯列為目前居住地。大部分這些Facebook帳戶於2023年第二季開始刊登與俄有關的帖文。
俄國2022年2月攻打烏克蘭，BBC調查核實逾5萬名俄羅斯軍人戰死，烏克蘭則估計近50萬俄軍死亡。根據網上洩露文件及傳媒報道，赴烏克蘭打仗的古巴人每月可獲2,000美元(約1.56萬港元)酬金，對古巴人來說是相當可觀收入，在古巴平均月薪僅25美元(約195港元)。另外，俄羅斯給予參軍古巴人公民身份也吸引部分人冒險往烏克蘭。BBC稱，根據社交網的帖文，部分古巴人加入俄軍後數月內已獲俄羅斯護照。俄羅斯護照可毋須簽證往117個國家和地區，古巴護照僅61個。
賣豬仔往烏克蘭戰場｜兩名19歲古巴年輕人聲稱受騙
有俄羅斯傳媒確認古巴人加入俄羅斯軍隊，聲稱古巴人「想協助我們國家達到特別軍事行動的目標」，當中部分人也想於日後成為俄羅斯公民。BBC稱，要核實加入俄軍古巴人的人數有難度，烏克蘭駐拉美及加勒比海的外交人員之前向《華爾街日報》稱估計有400人。一名身處俄羅斯的古巴軍官向流亡海外反政府電台稱，其率領的部隊有90名古巴人，他們部署在俄佔據的烏克蘭東部地區，並非戰爭前線。不少報道指，古巴人是透過社交網招攬加入俄軍，但並非所有人知道是要往烏克蘭打仗。有古巴YouTuber稱，去年有兩名19歲古巴青年聲稱他們以為是從事建築工作，受高薪吸引往俄羅斯，最後卻被送到戰場。
烏克蘭當局稱，最近數月愈來愈多外國士兵被捉，他們很多來自低收入國家，包括古巴、印度和尼泊爾，也有來自非洲及中亞國家。烏克蘭戰俘局發言人稱，「每星期我們在戰爭前線捉到多達5名來自其他國家的戰俘」，他們的作戰技術很低，這表示很容易掉命，生命不是以日計，是以小時計。