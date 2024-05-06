賣豬仔｜俄高薪誘古巴人當「建築工人」 抵埗被送往烏克蘭打仗

俄烏戰事陷膠著，有報道指在兵源短缺下，俄羅斯以高薪及俄羅斯護照吸引古巴人往烏克蘭打仗，多達400名古巴人「參軍」。古巴經濟差，不少古巴人是為了錢甘願上戰場，但也有人是遭「賣豬仔」，於社交網見俄羅斯招聘建築工人便到當地，豈料抵埗卻被送往烏克蘭打仗，分分鐘性命不保。

賣豬仔往烏克蘭戰場｜月薪2000美元 遠高古巴25美元

英國廣播公司(BBC)報道，一個親烏克蘭網上平台去年9月和10月披露俄國外洩護照資料，發現逾200名古巴人加入俄羅斯軍隊。有關資料是駭入莫斯科以南Tula一個招兵處的電郵系統取得。經在社交網Facebook搜尋，有31名帳號名稱與外洩護照名字相符，而有關帳號的帖文也與俄羅斯或俄軍有關。例如有人上載穿著俄軍軍服的照片，或者相片展示身處俄羅斯街道及俄國車牌號碼。也有人將俄羅斯列為目前居住地。大部分這些Facebook帳戶於2023年第二季開始刊登與俄有關的帖文。