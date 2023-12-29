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國際
2023-12-29 15:48:00

走失黑狗獨活6年半　肥咗成個碼　飼主一原因拒接回

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黑狗走失在森林獨活6年半，竟肥咗一個碼，惟飼主拒絕接回。(FB)

黑狗走失在森林獨活6年半，竟肥咗一個碼，惟飼主拒絕接回。(FB)

寵物走失後，到底要如何生存？以下相信是一個特別幸運例子。英國一間動物保護組織早前接獲登山人士通報，指在森林裡發現一隻黑色狗狗，經了解後發現那原來是一隻離家後失蹤已6年半的狗狗，但牠看來比失蹤前更強壯更胖，惟在牠被救後，原飼主卻表示拒絕接回。

綜合報道，西薩塞克斯郡「南英走失狗狗尋覓協會」(Lost Dog Recovery UK South)月中發文表示，一隻今年12歲名叫Rose的佩特戴爾爹利犬(Patterdale Terrier)，在6年前被飼主通報失蹤後再也無音訊，至今年11月有民眾發現牠出現於附近村莊的路上，其後消失在森林裡。尋狗協會調查後確認，那隻黑狗正是Rose，不過牠看上去較失蹤前更壯更胖。義工表示，由於附近不少愛狗人士，相信Rose走失後獨自在樹林中尋找食物，期間被發現而獲得餵飼，令牠變得更壯大。

Rose今年11月在森林被人發現。(FB) 尋狗協會調查後確認，那隻黑狗正是Rose。(FB) 尋狗協會利用烤雞肉設置陷阱將Rose捕穫。(FB) Rose看上去較失蹤前更壯更胖。(FB) Rose看上去較失蹤前更壯更胖。(FB)

冀為Rose尋找具豐富經驗新主人

了解Rose的狀況後，尋狗協會便準備美食吸引牠，利用烤雞肉設置陷阱將Rose捕穫，帶回協會作身體檢查。不過令人難過的是，當尋狗協會滿帶喜悅將尋獲Rose的好消息告訴其原飼主時，對方卻以「家庭生活有巨大變化」為由拒絕領回，協會表示，Rose多年來沒有太多機會感受到家人的愛，如今已是一隻老年狗狗，可能長期需要藥物和護理，現已轉交愛丁堡「最後機會動物救援」(Last Chance Animal Rescue)照顧，希望稍後能為牠尋找一名具有豐富經驗的新主人。

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