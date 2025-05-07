走私日本寄居蟹成風？三中國人鹿兒島攜數千隻被捕

再有人在日本捕捉當地的受保護品種寄居蟹而被捕。在鹿兒島縣的奄美大島，3名年齡24至27歲的中國籍男子，涉嫌將受保護的數千隻寄居蟹，以多個行李箱載着，最後被揭發後拘捕。

3名涉案的中國籍男子，分別為24歲的廖智斌、26歲的宋振浩及27歲的郭嘉威，他們在周二（6日）因為在奄美島的住宿設施內，被發現收藏了160公斤，逾千隻的受保護品種寄居蟹，被奄美島的警方以違反文化遺產保護法而被拘捕。奄美島警方透露，環境省的職員因為3人入住的住宿設施工作人員，從3人房間發現一隻寄居蟹，並聽到他們的行李有奇怪的聲音，於是向當局通報並報警。其後警察將3人帶返警署調查。