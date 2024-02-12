赴日旅遊新選擇！豊洲千客萬來開幕　免費泡足浴賞東京灣夜景

記者蕭瑋玲／綜合報導

過年很多人會到日本玩，現在有新的景點！位於東京豊洲市場附近，2月開幕了新的大型設施「豊洲 千客萬來」，重現復古江戶街景，還有70家餐館和商店24小時營業，還有免費的足湯可泡，同時飽覽東京灣美景。

根據日本媒體《NNN》報導，「豊洲 千客萬來」於2月1日開幕，設施主要分為「食樂棟」與「溫浴棟」兩區域。

「食樂棟」以江戶風格的市鎮打造，聚集了約70間餐飲業者，其中不乏來自日本各地的知名店家，提供許多新鮮食材料理的美食。還有的店家會提供像是吞拿魚解體秀等等的節目，讓人吃得開心、看得也開心。