赴日旅遊新選擇！豊洲千客萬來開幕　免費泡足浴賞東京灣夜景

記者蕭瑋玲／綜合報導
過年很多人會到日本玩，現在有新的景點！位於東京豊洲市場附近，2月開幕了新的大型設施「豊洲 千客萬來」，重現復古江戶街景，還有70家餐館和商店24小時營業，還有免費的足湯可泡，同時飽覽東京灣美景。
根據日本媒體《NNN》報導，「豊洲 千客萬來」於2月1日開幕，設施主要分為「食樂棟」與「溫浴棟」兩區域。
「食樂棟」以江戶風格的市鎮打造，聚集了約70間餐飲業者，其中不乏來自日本各地的知名店家，提供許多新鮮食材料理的美食。還有的店家會提供像是吞拿魚解體秀等等的節目，讓人吃得開心、看得也開心。
而「溫浴棟」則可泡湯泡到過癮！業者打造寬敞的露天溫泉設施，而且標榜裏頭用的，是每天從箱根、湯河源運來熱騰騰的溫泉水。最享受的是，一邊泡湯，還能一邊眺望東京灣和知名景點彩虹大橋。而且該棟設施24小時營業，溫泉則是從早上十點營業至深夜三點，因此就算到了晚上，也能夠欣賞夜景。如果不想要花錢泡湯，另外也有提供免費的足湯設施。
「豊洲 千客萬來」原本預計要在2018年開始營運，卻因為豊洲市場的搬遷碰上許多問題，加上新冠疫情攪局，拖到了2024年的現在才終於開幕，預計一年來客數可達260萬人。
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