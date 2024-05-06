赴日本旅行團 訂25人餐後「放飛機」店方無奈棄掉菜餚公審 旅行團咁解釋

位於日本東京澀谷的一間餐廳，近日在網上吐苦水，訴說早前接獲一個旅行團訂了25個套餐，未料最終被「放飛機」，旅行團人影都無隻，店方打電話及發短訊無人聽無人回，無奈把已擺好在餐桌上的菜餚及飲品，統統棄掉。事件傳開後，旅行團方面隨即作出解釋。
位於澀谷的Malay Asian Cuisine餐廳在網上發文稱，一個來自馬來西亞的旅行團原預訂了該餐廳25份椰漿飯餐，但在指定時間卻未見出現，店方致電導遊沒有人接聽，發短訊也未獲回覆，最終只好丟棄已準備好的椰漿飯。
有打去問有無位 但「沒有訂位」
事件隨即引發熱議，涉事的Kampungstay Holiday旅行團在網上留言道歉，並解釋一切因誤會而起。旅行團一方承認，當日上午11時曾致電店家，詢問店內座位是否可以容納25人，店方答「是」，「然後我們告知他們，如果我們能前去用餐，我們會聯絡他們，並留下我們的聯繫方式」。
旅行團解釋︰團友大部分是長者
相信店方在接到該電話後，便隨即準備套餐。旅行團一方並稱，當日其實聯絡了澀谷市中心附近3間餐廳，當中包括涉事的一間，而聯絡餐廳時，旅行團仍身在淺草，至下午1時40分才離開，行程有延誤，原因是90%團友是長者，年紀最大的一位為72歲，行動緩慢，部分人無法長時間步行，且須使用拐杖。
旅行團最終有去澀谷市中心用餐，但只揀了位於停車場附近的一間，沒有去涉事餐廳。至於為何不接電話，旅行團解釋，因為澀谷市中心擁擠繁忙，為了確保長者團友不走失，當下無法接聽電話；又稱用餐後帶團前往原宿，又去了參觀一間清真寺，至當晚7時從羽田機場回程飛返大馬，行程緊湊，期間忙於確保團友沒有走失。及至翌日知道被公審後，旅行團隨即聯絡涉事餐廳，「這只是一點小插曲。如果這是我們的錯，我們深感抱歉。」