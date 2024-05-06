赴日本旅行團 訂25人餐後「放飛機」店方無奈棄掉菜餚公審 旅行團咁解釋

位於日本東京澀谷的一間餐廳，近日在網上吐苦水，訴說早前接獲一個旅行團訂了25個套餐，未料最終被「放飛機」，旅行團人影都無隻，店方打電話及發短訊無人聽無人回，無奈把已擺好在餐桌上的菜餚及飲品，統統棄掉。事件傳開後，旅行團方面隨即作出解釋。

位於澀谷的Malay Asian Cuisine餐廳在網上發文稱，一個來自馬來西亞的旅行團原預訂了該餐廳25份椰漿飯餐，但在指定時間卻未見出現，店方致電導遊沒有人接聽，發短訊也未獲回覆，最終只好丟棄已準備好的椰漿飯。