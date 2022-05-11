起飛前AirDrop空難照片給同機乘客 有人暈低 有人驚恐症 9人被捕

AirDrop怎麼用？就算不是蘋果(Apple)產品的用家，相信也知道AirDrop是個極為方便的檔案分享功能，可輕鬆地跟附近其他蘋果裝置，分享或接收檔案。以色列一架客機，日前竟因有人濫用AirDrop，在飛機即將起飛之際，向同機乘客AirDrop駭人的空難照片，其中一名女乘客嚇到暈低，另一乘客則驚恐症發作。9名惡作劇分子最終被捕，面臨3年監禁。

有人AirDrop空難照片 機長為安全計取消起飛

事發在本月10日，土耳其航空公司AndoluJet一架客機，當時正在以色列特拉維夫本古里安(Ben Gurion)國際機場滑行，準備進入跑道起飛，前往土耳其。此時有乘客間出現一陣騷動，有乘客告訴機組人員，有人發送空難照片。一名乘客憶述當時「有一名女乘客昏倒，另一人則驚恐症發作」。機師為安全起見，決定折返停機坪。據報涉事的照片，包括2013年發生的韓亞航空214號班機、造成3死逾180傷的空難。

AirDrop空難照片隨時被視為作出「恐襲威脅」

以色列機場管理局(IAA)聲明稱，9名在AndoluJet航班的以色列籍乘客，涉嫌在機上向他人AirDrop空難照片被捕，客機最終延誤約4小時起飛。IAA指涉案者可能會被控散布虛假資訊，最高刑罰是監禁3年。當地警方稱，9人引起恐慌並令客機延誤起飛，其行為有機會被視為「恐怖襲擊威脅」。

