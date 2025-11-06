起飛時已著火 隨即墜毀 UPS貨機撼廢油設施 9死11傷

美國肯塔基州路易維爾於當地周二傍晚發生空難，美國速遞公司聯合包裹(UPS)一架貨機於路易維爾國際機場(Louisville International Airport)起飛後不久墜毀，機上載有大量燃油加上飛機直撞地面的廢油回收中心，旋即引起爆炸及大火，地面火場長達1.6公里。事件造成最少9死11傷，包括全數3名機組人員罹難，其餘為地面民眾。UPS發聲明稱正全力配合相關單位調查。

美國聯邦航空總署(FAA)指出，涉事飛機為UPS 2976班機，原定飛往夏威夷檀香山，於當地時間4日下午約5時15分從機場起飛後不久墜毀。出事的UPS貨機屬麥道MD-11型，機齡34年，06年加入UPS。

網上流傳事發一刻片段，可見飛機剛起飛爬升時，機身已冒火光，前進一段距離後即爆炸，巨大火球直湧半空。另有片段拍到貨機爬升時左邊機翼下的引擎起火，剛離開地面便下墜，飛機左機翼先著地，並隨即發生爆炸。據報當時機上載有3.8萬加侖燃油，而飛機直撞廢油回收中心，附近的汽車零件廠房亦受波及。航班追蹤網站顯示，飛機爬升至距離地面53米後，急速墜毀至廢油回收中心，當時時速約340公里。