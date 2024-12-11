超噁心！大馬行李箱丟水溝傳惡臭爬出蛆蟲 內藏外籍男屍(有片)

馬來西亞雪蘭莪州發生駭人行李箱藏屍案，有民眾在路邊水溝發現一個可疑行李箱傳出惡臭，還有大量蛆蟲從縫隙中爬出，引來蒼蠅亂飛，畫面十分噁心。警方其後確認行李箱裡藏著一具外籍男屍。

大馬媒體《中國報》報道，案發於加影翠嶺鎮(Taman Cheras Perdana)，警方周二(10日)接獲民眾報案指，在鎮上一處溝渠旁發現一個深藍色行李箱，上面用紅色行李帶以十字型綑綁。可疑的是，行李箱傳出陣陣惡臭，更有大量蛆蟲從縫隙爬出。