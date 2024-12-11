超噁心！大馬行李箱丟水溝傳惡臭爬出蛆蟲 內藏外籍男屍(有片)

馬來西亞雪蘭莪州發生駭人行李箱藏屍案，有民眾在路邊水溝發現一個可疑行李箱傳出惡臭，還有大量蛆蟲從縫隙中爬出，引來蒼蠅亂飛，畫面十分噁心。警方其後確認行李箱裡藏著一具外籍男屍。
大馬媒體《中國報》報道，案發於加影翠嶺鎮(Taman Cheras Perdana)，警方周二(10日)接獲民眾報案指，在鎮上一處溝渠旁發現一個深藍色行李箱，上面用紅色行李帶以十字型綑綁。可疑的是，行李箱傳出陣陣惡臭，更有大量蛆蟲從縫隙爬出。
警方公布死者身體特徵
警方到場調查，發現行李箱上鎖，打開後確認內裡藏著一具男屍。加影警區主任納茲隆周三(11日)發新聞稿表示，法醫於早上11時許解剖死者遺體，驗屍結果顯示，死者除了鼻子骨折外，身上沒有其他傷痕。他指，遺體被發現時四肢完整，身穿綠色花襯衫和短褲，右手戴著一枚銀色戒指，衣著整齊。
此外，死者的身上沒有注射卡介苗痕跡，初步研判，是一名年約20多歲、身高1.55米、體重約45公斤的外籍人士。
納茲隆強調，警方仍在深入調查此案，以釐清男子死因。
Penduduk di Taman Cheras Perdana melaporkan penemuan sebuah bagasi yang mencurigakan di sebelah longkang besar pagi tadi. pic.twitter.com/8RRhckvgxe— Buletin TV3 (@BuletinTV3) December 10, 2024