超噁心！日本藏壽司碟子回收槽驚見安全套 疑4名少年惡搞博流量

超噁心！日本連鎖迴轉壽司店「藏壽司」遭惡搞，投入用過碟子的回收槽入口竟有一個拆開包裝的安全套，照片隨即在社交網瘋傳，引發網民關注。藏壽司回應指，正考慮對惡作劇者採取法律行動。
日媒報道，一名網民3月28日在社交平台「X」發布照片，可見藏壽司的碟子回收槽入口的金屬板上，黏著一個已開封的安全套，留言：「是誰在這裡做了那種事？」
網民嬲爆：這不是垃圾桶！
樓主其後將帳號設定為私人，但貼文早被其他網民截圖並轉發，其中一則3月31日發布的貼文留言：「要通報藏壽司。」至今累計逾1,218萬點擊瀏覽。不少網民看後表示「噁心」，有人怒言「怎麼還有這種笨蛋！」、「這不是垃圾桶！」有人說，「急不及待要看到藏壽司控告滋事者。」
網民對惡搞者「起底」
有網民爆料指，疑是4名年約15歲的少年故意將安全套充氣後弄破，再丟進碟子回收槽拍照上傳，想引人注意。其中一人關閉社交帳號之前留言，稱「粉絲數正在增加」。另一人事後發文稱當時在場，但未能制止朋友的行為，擔心會被起訴。
日本藏壽司回應
日本藏壽司回應表示，已掌握最初發文的社交帳號，公司內部仍在調查事發的分店，並討論如何應對。藏壽司強調，「這是絕對不能容忍的行為」，正與律師團隊商討可能採取的法律行動。
2023年，日本壽司郎名古屋分店一名少年舔醬油瓶和杯子拍片上傳社交網，即引發連串惡搞食店的「迷惑行為」事件，引起食安疑慮。