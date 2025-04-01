超噁心！日本藏壽司碟子回收槽驚見安全套 疑4名少年惡搞博流量

日本「藏壽司」分店的碟子回收槽入口有一個已開封的安全套，照片在社交網瘋傳，引發熱議。(互聯網)

超噁心！日本連鎖迴轉壽司店「藏壽司」遭惡搞，投入用過碟子的回收槽入口竟有一個拆開包裝的安全套，照片隨即在社交網瘋傳，引發網民關注。藏壽司回應指，正考慮對惡作劇者採取法律行動。

日媒報道，一名網民3月28日在社交平台「X」發布照片，可見藏壽司的碟子回收槽入口的金屬板上，黏著一個已開封的安全套，留言：「是誰在這裡做了那種事？」

網民嬲爆：這不是垃圾桶！

樓主其後將帳號設定為私人，但貼文早被其他網民截圖並轉發，其中一則3月31日發布的貼文留言：「要通報藏壽司。」至今累計逾1,218萬點擊瀏覽。不少網民看後表示「噁心」，有人怒言「怎麼還有這種笨蛋！」、「這不是垃圾桶！」有人說，「急不及待要看到藏壽司控告滋事者。」