超噁心！日男向便利店冷藏熟食撒尿 被店員拉走 一路行一路痾(有片)

左至右：男子向冷藏熟食撒尿，下層食物被沾污，店員將他拉走，他竟射尿射到門口。(互聯網)

日本青年近日連番惡搞大型食店，壽司上抹口水、舔豉油樽、食公用薑片、吮筷子等等已經夠噁心，這次更離譜！一段周日(12日)上傳Twitter的影片可見，一名男子在便利店的開放式冷藏架前，朝著冷藏盒裝熟食撒尿，店員發現後立即制止，拉著他並將他推出店外。期間，惡搞男繼續沿路撒尿，一路射尿射到門口，行為令人極度厭惡。

網民痛心： 日本人怎麽了？

影片旋即引發熱議，網友紛紛直呼「太噁心了！」。有人怒言：「這種敗類，應該趕快被捕，接受法律制裁，不要再有模仿罪犯。」有人忍不住問，「為甚麼一而再、再而三出現這些噁心事件？」、「現在的日本變成這樣了」、「日本人怎麽了？」有人猜測：「這個人可能喝多了。」

有人嘲笑惡搞男的生殖器size，笑言「你是用手指射水的嗎？」有網友表示怕怕，稱「我以後不再在便利店買米了」。有人則比較「樂觀」，稱類似的惡搞已司空見慣，已不感到驚訝，覺得「日本就是這樣的」，一旦網民再沒反應，惡搞就會自然停止。