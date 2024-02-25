超尷尬！挪威記者海邊直播遭飛魚打臉倒地 仲被大浪整濕身(有片)

挪威早前遭受近30年來最強冬季風暴吹襲，多地刮起時速161公里強風，一名記者在海邊做直播時卻遇上尷尬事。美國《紐約郵報》等報道，事發於本月初，影片上周五(23日)才於社交網瘋傳，可見記者強忍著海邊的嚴寒與狂風報告天氣狀況，卻突然被不知從何而來的「天外飛魚」啪的一聲擊中面部。

記者被大魚擊中後跌倒在地，還沒意識到發生甚麼事，就被席捲而來的海水浸濕，當場嚇得厲聲尖叫。幸而他沒被大浪捲走，趕快站起來便逕自爆笑，一旁的攝影團隊也跟著哈哈大笑。報道指，該名記者任職於挪威媒體「方舟傳媒」(Ark Media)，地點是挪威西部的克里斯蒂安松(Kristiansund)海邊。