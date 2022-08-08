超尷尬｜衝400米不停「露鳥」　18歲跑手6度伸手「處理」 (有片)

穿著合適的衣服對運動員發揮表現有多重要，相信以下事件已說明一切。意大利一名十項全能選手在400米賽跑期間，生殖器多次由褲襠滑出，令他要不斷伸手「調整」，導致嚴重影響速度，最終包尾過終點，整個尷尬過程都被拍攝下來，並於社交網站瘋傳。

西班牙傳媒報道，18歲意大利運動選手Alberto Nonino遠赴哥倫比亞出席2022年世界田徑U20錦標賽，他在400米賽跑期間，懷疑沒有穿內褲，導致生殖器多次由褲襠滑出。網上影片顯示，身穿藍背心及藍色褲的Alberto Nonino在開跑後原本狀態大勇，雖然在跑200米後出現首次「露鳥」，但他「整理」後很快已回復狀態，以驚人速度超過2名對手，惟一而再、再而三發生多次「露鳥」，令他先後要6度伸手「處理」，嚴重影響其速度，最後以51秒57的成績包尾。

體育記者David Sanchez de Castro事後搶先報道，並毫不留情指：「第5跑道的意大利人Alberto Nonino開賽狀態良好，卻是最後一個衝過終點線。他真的『把陰莖掏出了。』」