超尷尬｜衝400米不停「露鳥」　18歲跑手6度伸手「處理」 (有片)

穿著合適的衣服對運動員發揮表現有多重要，相信以下事件已說明一切。意大利一名十項全能選手在400米賽跑期間，生殖器多次由褲襠滑出，令他要不斷伸手「調整」，導致嚴重影響速度，最終包尾過終點，整個尷尬過程都被拍攝下來，並於社交網站瘋傳。
西班牙傳媒報道，18歲意大利運動選手Alberto Nonino遠赴哥倫比亞出席2022年世界田徑U20錦標賽，他在400米賽跑期間，懷疑沒有穿內褲，導致生殖器多次由褲襠滑出。網上影片顯示，身穿藍背心及藍色褲的Alberto Nonino在開跑後原本狀態大勇，雖然在跑200米後出現首次「露鳥」，但他「整理」後很快已回復狀態，以驚人速度超過2名對手，惟一而再、再而三發生多次「露鳥」，令他先後要6度伸手「處理」，嚴重影響其速度，最後以51秒57的成績包尾。
體育記者David Sanchez de Castro事後搶先報道，並毫不留情指：「第5跑道的意大利人Alberto Nonino開賽狀態良好，卻是最後一個衝過終點線。他真的『把陰莖掏出了。』」
當事人：大家別再把影片連結傳來
Alberto Nonino其後於社交網站批評媒體報道這事的態度，指「媒體對於意大利及全球的霸凌案件表達擔憂，卻又發表這些文章，這對於一個較敏感的人而言，可能造成很大的傷害。」
Alberto Nonino說，這次表現令人失望，都是因為褲子的問題。他表示，這很明顯是一場意外，希望大家別再把影片連結傳給他，「我很想試圖一笑置之，但事後感覺實在好差，但我很感謝親友幫助我去克服這事情。」
Mundial de atletismo sub20, Cali (Colombia). Última serie de los 400 metros del decatlón.— David Sánchez de Castro (@SanchezdeCastro) August 3, 2022
El italiano Alberto Nonino (18 años), por la calle cinco, empieza muy bien pero acaba entrando último.
Iba con la minga fuera. Literalmente #WorldAthleticsU20 pic.twitter.com/u3Jx8yLaz0