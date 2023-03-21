超強相機｜墮河13年記憶卡仍能讀取　網民關注品牌型號

美國一名男子日早前到科羅拉多州阿尼馬斯河釣魚，意外發現淺水區河底有一部防水數碼相機，裡頭的記憶卡被不但沒有被受侵蝕，還能讀取資料。他隨即透過社交平台，上載相機的照片尋找相機尋人，結果很快找到物主，原來相機沉在河底已經13年，網民為失主感恩之餘，亦為這部堅固及防水力極強的相機品牌感到興趣。

綜合報道，發現那部數碼相機的男子Spencer Greiner表示，當時在河底沙裡執起相機時，它的外觀看起來似乎浸泡了很久，一度想直接扔掉，但又好奇，決定打開相機的記憶卡槽，看到裡面已浸滿水，他估計記憶卡應該已壞了，詎料仍能用電腦讀取裡面的相片，相片包括不同的派對、婚禮和歷奇深險，他相信對物主來說是珍貴的回億，就將照片上載到Facebook上尋人，結果有網民在照片裡認出自己，並確認物主為女子Coral Amayi。